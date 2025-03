Steve Wozniak critique la volte-face politique de certaines entreprises technologiques américaines

Steve Wozniak, co-fondateur d’Apple, a critiqué la partie du secteur technologique qui s’est regroupée derrière Donald Trump aux Etats-Unis. Wozniak estime que les grandes entreprises du secteur ne doivent pas jouer un rôle direct dans la politique.

‘Les entreprises technologiques sont énormes et comme elles sont très grandes et ont beaucoup d’argent, il est normal qu’elles aient une certaine implication politique’, a-t-il déclaré lors d’un débat au Mobile World Congress (MWC) à Barcelone. Mais ‘jouer un rôle direct’ en politique, ‘uniquement, parce qu’elles ont connu de grands succès dans le domaine technologique, je n’aime pas ça du tout’, a souligné Wozniak, qui a cofondé Apple Computer en 1976 avec son ami Steve Jobs, décédé en 2011.

‘Les grandes entreprises technologiques sont tout simplement énormes. C’est comme si elles avaient nos vies entre leurs mains’, a ajouté l’ingénieur, qui a de nouveau mis en garde contre les dangers de l’intelligence artificielle (IA) dérégulée.

Interrogé sur le rôle d’Elon Musk dans l’administration Trump, Wozniak a affirmé que les compétences politiques sont ‘très différentes des compétences dont les entreprises technologiques ont besoin pour réussir’. ‘Woz’ pense aussi que le milliardaire, propriétaire de X et patron de Tesla et SpaceX, aborde son travail politique très différemment de ce que l’on attend normalement des managers dans le monde des affaires. ‘Lorsque vous dirigez une entreprise, vous regardez autour de vous et recherchez un consensus, vous négociez, vous faites des compromis. Ou vous y allez étape par étape, si vous voulez être efficace’, a-t-il expliqué. ‘Vous ne vous contentez pas de dire qu’il faut faire table rase de tout et repartir de zéro.’

Dans le sillage de Musk, à qui Trump a donné la direction du conseil consultatif sur l’efficience gouvernementale DOGE, plusieurs personnalités de la Silicon Valley se sont ralliées derrière le président américain. Il s’agit notamment de Mark Zuckerberg, le directeur de Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp) et de Peter Thiel, cofondateur de PayPal avec Musk. Cet ultraconservateur d’origine allemande avait déjà soutenu Trump en 2016 et s’est peu à peu imposé comme la figure de proue de la droite dans le secteur technologique.