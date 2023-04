Malgré toutes les sanctions, la Russie importe pour plus d’un milliard de dollars de technologies modernes

Malgré toutes les sanctions internationales, la Russie est parvenue à importer pour plus d’1 milliard de dollars de produits technologiques tels que des processeurs haut de gamme. Et une partie de cette soi-disant contrebande aurait été expédiée par une entreprise établie en Grande-Bretagne. Voilà ce qui ressort entre autres de rapports du Financial Times et de Nikkei.

Le compte-rendu du Financial Times sur les exportations illégales se base, selon The Register, sur l’analyse de Maxim Mironov, un professeur à l’IE Business School de Madrid, qui a eu accès à des données douanières russes. Mironov y a découvert qu’une entreprise établie en Grande-Bretagne, appelée Mykines Corporation, a expédié en Russie des produits qui étaient fabriqués par Huawei, H3C, Intel, AMD, Apple et Samsung, sans en avoir reçu l’autorisation.

Technologies interdites

Même si toutes ces technologies n’étaient probablement pas destinées à être utilisées par l’armée russe ou les services de sécurité nationaux, l’autorisation de les expédier dans ce pays aurait été quasiment à coup sûr refusée en raison des sanctions prises contre la Russie suite à l’invasion de l’Ukraine.

Certaines des données auxquelles Mironov a eu accès, ont été, d’après les rumeurs, corroborées par la société d’analyse commerciale ImportGenius. Celle-ci a fourni des informations à Nikkei, d’où il apparaît que des technologies interdites pour un montant de 570 millions de dollars ont été exportées vers la Russie via la Chine et Hong-Kong. Il est question de 3.292 transactions d’une valeur de 100.000 dollars chacune au minimum. 70 pour cent d’entre elles environ concernaient des produits de fondeurs de puces américains tels que (mais pas seulement) Intel, Advanced Micro Devices et Texas Instruments. La valeur totale de ces transactions s’est établie à au moins 740 million de dollars.

Le Financial Times et Nikkei ont déterminé sur base de flux commerciaux historiques vers la Russie que Mykines et les acteurs chinois impliqués dans les exportations ont sensiblement amplifié celles-ci, après que les sanctions aient été appliquées.

Approche ferme

Le gouvernement Biden, qui a infligé les diverses sanctions l’année dernière, prétend être au courant des voies utilisées par les acheteurs dans les pays sanctionnés pour importer des technologies modernes. Outre la Russie, il s’agit surtout de l’Iran et de la Corée du Nord. Les Etats-Unis veulent adopter une approche ferme en vue de lutter contre les exportations illégales.

En collaboration avec Dutch IT Channel.