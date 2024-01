L’autorité US de la concurrence enquête sur les investissements dans l’IA générative

L’autorité américaine de la concurrence (FTC) a annoncé jeudi avoir lancé une enquête sur les “investissements et partenariats dans l’intelligence artificielle (IA) générative”, visant les entreprises leaders du secteur, à commencer par OpenAI et son principal investisseur Microsoft, ainsi que Google et Amazon.

“L’histoire montre que les nouvelles technologies peuvent créer de nouveaux marchés et une concurrence saine”, a expliqué Lina Khan, présidente de la FTC, dans un communiqué publié sur le site web de l’autorité de régulation. Mais “nous devons nous prémunir contre les tactiques qui verrouillent cette opportunité”, a-t-elle ajouté. “Notre enquête permettra de déterminer si les investissements et les partenariats menés par les entreprises dominantes risquent de perturber l’innovation et de nuire à la concurrence loyale.”

Selon la FTC, l’enquête porte sur les partenariats et les investissements des entreprises avec les fournisseurs d’applications d’IA. Ce faisant, le gendarme des marchés cherche à mieux comprendre les relations et la concurrence entre ces entreprises.

L’enquête doit permettre de mettre à jour diverses informations, sur la stratégie des groupes, les conséquences pour la sortie de nouveaux produits, l’impact sur les parts de marché et sur la concurrence pour les ressources nécessaires au développement de ces systèmes gourmands en puces électroniques de dernière génération.

Outre Alphabet (maison-mère de Google), Microsoft et Amazon, les sociétés d’IA OpenAI et Anthropic ont également été sollicitées. Les entreprises assignées ont 45 jours pour répondre et fournir les informations demandées.

L’essor de l’IA générative depuis un an grâce au succès de ChatGPT (OpenAI) entraîne une course effrénée au développement et déploiement des programmes informatiques capables de produire textes, sons et images sur simple requête en langage courant.

Google a longtemps été considéré comme le leader de l’intelligence artificielle, mais l’irruption d’OpenAI a bousculé le géant d’internet.

Encouragé par le succès instantané de ChatGPT fin 2022, Microsoft a mis les bouchées doubles, injectant de nouveaux fonds chez son allié et déployant des outils d’IA générative dans son moteur de recherche Bing et ses logiciels de bureautique. OpenAI a reçu environ 13 milliards de dollars du fabricant de Windows depuis sa création en 2015.

Fin septembre, Amazon a de son côté annoncé jusqu’à 4 milliards de dollars d’investissement dans Anthropic. Cette start-up de la Silicon Valley, qui a bâti sa réputation sur une approche moins téméraire qu’OpenAI, bénéficie aussi de fonds conséquents de Google.

En termes de droit de la concurrence, d’autres régulateurs ont déjà donné l’alarme. La Commission européenne a ainsi indiqué ce mois-ci qu’elle vérifiait “si l’investissement de Microsoft dans OpenAI”, pouvait “faire l’objet d’un examen au titre du règlement de l’UE sur les concentrations”.

“L’intelligence artificielle a le potentiel de devenir le musée des horreurs de l’antitrust si on ne fait rien”, a déclaré fin novembre Benoît Coeuré, le président de l’Autorité française de la concurrence.

“Normalement, les innovations de rupture, c’est bon pour la concurrence. Mais là, il y a un risque de capture par des acteurs qui sont déjà très dominants”, a-t-il affirmé lors du Forum de l’Alliance Digitale.