La firme de ‘spy tech’ Palantir autorisée à gérer toutes les données de santé britanniques

La firme américaine Palantir, surtout connue comme éditeur de logiciels espions pour les services gouvernementaux, va gérer les données du NHS, le service national de santé britannique.

Palantir, en collaboration avec Accenture et PwC, gérera la nouvelle ‘Federated Data Platform’ (FDP) du NHS durant les cinq prochaines années. L’entreprise a en effet décroché ce contrat, qui pourra être prolongé de deux ans, pour atteindre une durée de sept ans donc. La valeur du contrat oscille entre 330 et 480 millions de livres (selon la durée), soit environ 380 à 550 millions d’euros.

Le NHS est le système de santé nationalisé britannique, et les données de la plate-forme concernent donc quasiment tous les Britanniques. Palantir créera une plate-forme regroupant différents flux de données. L’objectif de la plate-forme sera de permettre aux différents établissements de santé d’intégrer et de mieux échanger les informations sur les patients.

Critique au niveau de la vie privée

L’attribution du contrat est cependant controversée. Palantir vend principalement ses logiciels à des services de sécurité. Elle possède par exemple un contrat important avec le service de renseignements américain CIA. Médecins et experts craignent donc que la vie privée des Britanniques ne soit compromise.

NHS England affirme que les entreprises qui fourniront les logiciels à la FDP, n’auront elles-mêmes pas accès aux données sans son autorisation explicite.

Covid

L’entreprise américaine s’est fait connaître du gouvernement britannique dès les premiers jours de la pandémie corona. Elle lui proposa à l’époque une technologie permettant de gérer les flux de données pour 1 livre. Cela a abouti à plusieurs contrats d’un montant d’1 million de livres sterling, de 23 millions de livres sterling et de 60 millions de livres sterling respectivement, sans qu’il n’y ait vraiment eu de concurrence. Il y eut certes d’autres candidats pour le très gros contrat, dont la firme britannique Quantexa, en collaboration avec IBM.

Le fait que Palantir ait été fondée et soit présidée par le milliardaire excentrique Peter Thiel, ne plaide pas non plus en sa faveur. L’homme est surtout connu pour son soutien à Donald Trump et à ses opinions parfois très libertaires sur la société. Au début de cette année, il s’était montré particulièrement critique à l’égard du NHS au Royaume-Uni, qui est gratuit pour les citoyens. Selon Thiel, il serait préférable de simplement l’abolir, car il ‘rend les gens malades’, avait-il déclaré lors d’un débat en janvier.