Maarten Bovée à la tête d’Infinigate Belgique

Infinigate, un distributeur spécialisé en cybersécurité, réseaux et ‘cloud’, a nommé Maarten Bovée au poste de Managing Director de sa filiale belge.

Maarten Bovée vient de ConXioN, où en tant que One Platform Director, il dirigeait l’évolution stratégique des solutions dans le nuage. Mais le canal de distribution n’a que peu de secrets pour lui. Chez Copaco, il fut pendant quatre ans Head of Retail Sales and Marketing Belux. Ensuite, il fut aussi durant plus de deux ans Sales and Marketing Director chez Ingram Micro.

Dans son rôle de Managing Director d’Infinigate Belgique, Bovée se focalisera d’abord et surtout sur une intégration plus poussée des équipes après les rachats de Starlink , Vuzion et Nuvias en 2022. ‘Le marché IT belge enregistre un pic au niveau de la demande en cybersécurité, et nous sommes idéalement positionnés pour réagir à ce besoin’, explique Maarten Bovée. ‘Je me réjouis de pouvoir renforcer notre présence sur ce marché, de collaborer étroitement avec nos équipes existantes de vendeurs et de partenaires, ainsi que d’accueillir de nouveaux acteurs dans le domaine de la cybersécurité dans notre gamme’, ajoute encore Bovée.

L’Infinigate Group couvre aujourd’hui déjà plus de 100 pays et a enregistré l’année dernière un chiffre d’affaires de 2,2 milliards d’euros avec 1.250 collaborateurs.