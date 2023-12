Test: Sony WF-1000XM5 – Délectez-vous dans le calme

Il n’y a pas encore si longtemps, on se baladait avec des écouteurs sans fil à l’apparence d’embouts de brosses à dents électriques. Heureusement, ces horribles trucs ont disparu du paysage et ont fait place à d’élégants successeurs, comme ces nouveaux WF-1000XM5 de Sony. Nous les avons branchés et en avant pour notre test.

Les meilleurs écouteurs sans fil de Sony en sont à leur cinquième incarnation, et cela va comme toujours de pair avec plusieurs innovations. Primo, les oreillettes sont de nouveau devenues plus compactes (cette fois de 25 pour cent) – une intervention qui, tôt ou tard, nuira à la qualité du son, pourriez-vous penser, mais il n’en est en tout cas absolument pas question dans le cas de ces WF-1000XM5.

Au contraire même, les mises à jour effectuées par Sony améliorent un tant soit peu les oreillettes par rapport aux précédentes, les WF-1000XM4, datant de 2021. C’est ainsi qu’ici, les oreillettes filtrent encore mieux le bruitage ambiant désagréable, notamment grâce à un microphone supplémentaire (le troisième!) par écouteur, alors qu’un Dynamic Driver X spécialement conçu génère davantage de détails dans les hautes fréquences.

© Sony

Une photo de vos oreilles

Ce qui s’avère extrêmement important avec ce type d’écouteurs, c’est l’ajustement: si l’oreillette ne ferme pas parfaitement le conduit auditif, l’anti-bruit sophistiqué ne fonctionne pas du tout. Sony fournit par conséquent des oreillettes de trois tailles: S, M et L. Une taille ultra-compacte (SS) devait aussi être disponible, mais elle brillait par son absence dans l’emballage. Il s’agira donc d’une option que vous pourrez commander séparément, au cas où vous en auriez besoin.

Lorsque tout est déballé, il s’ensuit un impressionnant processus de configuration par l’entremise de l’appli Headphones Connect pour Android et iOS.

Croyez-le ou non, mais lors de l’une des étapes du processus, on vous demande de prendre une photo de vos oreilles! L’analyse de la forme de l’oreille contribuerait à de meilleurs résultats tout particulièrement au niveau du rendu de 360 Reality Audio, une technologie ‘spatial sound’ de Sony destinée à vous donner le sentiment de vous trouver vraiment au beau milieu d’un concert en direct ou près de votre artiste favori dans un studio. On pourrait comparer cela au Spatial Audio d’Apple qui – comment peut-il en être autrement – est supporté par les AirPods et les casques Beat de la marque à la pomme. Quant à savoir si la photo exerce réellement un impact sur le rendu sonore, il est très malaisé de le vérifier. Mais pour être certains, nous l’avons quand même fait durant le test.

© Sony

Croyez-nous sur parole!

Et le son alors? Ce n’est pas étonnant d’affirmer que les WF-1000XM5 prestent aussi bien et même peut-être encore mieux que leurs prédécesseurs pourtant déjà de bonne qualité. Cela représente encore et toujours un excellent équilibre sonore, des basses claires et profondes qu’on attend à tout le moins pas de ce type d’oreillettes minuscules. Mais vous pouvez nous croire sur parole: à un moment donné, il devient difficile pour un testeur d’encore entendre la différence et, surtout, l’évolution entre deux générations de casques se succédant rapidement. ‘Très, très bon’: il est malaisé d’aller au-delà, non?

Sony même ne sait apparemment pas non plus quels superlatifs elle doit utiliser pour mettre les mises à niveau en évidence. Jugez par vous-même: ‘Grâce à un algorithme de réduction du bruit, basé sur l’IA, recourant au traitement Deep Neural Network (DNN) et à des détecteurs de captation osseuse, votre voix paraîtra plus claire et naturelle, même dans un environnement bruyant’. Il s’agit là d’un passage qui aborde la qualité de la conversation durant les appels main libre. Ce qu’il faut en retenir, selon nous: où que vous téléphoniez, vous entendrez parfaitement votre interlocuteur…

Headphones Connect. © MvdV

‘Power bank’

Et donc, ce sont essentiellement les mini-adaptations plus visibles et tangibles qui font la différence d’avec les WF-1000XM4. Nous avons déjà mentionné le format plus compact des oreillettes. Il en va par conséquent de même pour l’étui de rangement, dont vous ne sentirez quasiment pas la présence dans votre poche. Les écouteurs offrent une autonomie de douze heures si l’anti-bruit est désactivé et de huit heures s’il est activé, mais le boîtier sert aussi de ‘power bank’: en emmenant l’étui, vous disposerez d’une autonomie de la batterie jusqu’à 36 heures ou 24 heures, selon que l’anti-bruit est ou non activé. Une recharge de trois minutes engendre une heure d’utilisation en plus, et si vous le souhaitez, vous pourrez aussi recharger l’étui sans fil grâce à la technologie Qi.

L’anti-bruit de la série WF-1000XM était déjà très efficace, mais il a encore été amélioré grâce à l’utilisation d’un HD Noise Cancelling Processor dédié (le QN2e), d’un nouvel Integrated Processor V2 et d’un total de six microphones répartis sur les deux oreilles. En outre, les écouteurs supportent encore et toujours High-Resolution Audio Wireless (grâce à LDAC et DSEE Extreme, pour les connaisseurs) et offrent le traitement audio 24 bits.

Pointons encore la fonction Multipoint Connect pour connecter simultanément deux appareils Bluetooth. Si un appel aboutit sur votre téléphone, alors que les écouteurs sont aussi branchés sur votre ordinateur portable, ils effectueront automatiquement la connexion avec l’appareil voulu. Enfin, les écouteurs WF-1000XM5 sont équipés de la technologie head tracking qui ajuste l’expérience d’écoute à vos mouvements de la tête: en vidéo, le son sera continuellement aligné avec l’écran de votre smartphone, même si vous bougez.

Het opbergdoosje kan de oortjes ook weer van nieuwe energie voorzien. © MvdV

Inconvénients?

Ci et là. C’est ainsi que la connexion avec les écouteurs n’a pas toujours réussi la première fois. Soit l’un d’eux n’avait parfois pas… envie, et il ne restait dans ce cas plus qu’à les remettre brièvement dans leur étui, avant de les retirer. Selon nous, cela peut différer en fonction du modèle de smartphone. Avec un peu de chance, vous n’en pâtirez pas, en combinaison avec votre iPhone ou appareil Android.

Ensuite, la commande (manuelle) des écouteurs n’est pas des plus faciles en raison de la miniaturisation. Si vous pouviez déjà retenir quels mouvements des doigts entraînaient quelles actions, cela pourrait néanmoins moins souvent se passer correctement dans ce cas qu’avec les générations précédentes de WF-1000, selon nous. Purement du fait que les écouteurs sont devenus plus compacts, alors que le bout de vos doigts a relativement… grandi.

Enfin, la mise à jour de ce produit Sony reste un exercice de fignolage habituel pour l’entreprise. Nous pourrions mettre notre tête à couper à propos du fait que plusieurs tentatives sont nécessaires pour mener le processus d’actualisation à bonne fin, parce que le téléchargement ou l’installation est subitement interrompu. Heureusement, ce genre de mise à jour n’est pas si fréquent. Et, il convient de le dire, heureusement aussi que Sony prend au moins la peine d’équiper régulièrement un produit comme celui-ci d’un meilleur logiciel.

Conclusion

Les meilleurs écouteurs sans fil de Sony se sont de nouveau un peu améliorés et ont donc encore et toujours valeur de référence. Ils peuvent se mesurer aisément aux AirPods Pro populaires d’Apple et fonctionnent tout aussi bien avec les iPhones qu’avec les appareils Android. L’un ou l’autre petit inconvénient nous empêche de lui octroyer un score parfait, mais ce n’est vraiment qu’une question de détails. Nous sommes curieux de savoir si Sony réussira à se voir attribuer les cinq étoiles la prochaine fois. Honnêtement, cela ne nous étonnerait pas.

Les WF-1000XM5 se déclinent en noir et en argenté platine et sont vendus au prix indicatif de 299 euros. Au moment d’écrire ces lignes, Sony en a du reste déjà réduit le prix à 249 euros. Les AirPods Pro, les concurrents directs, se situent exactement dans la même catégorie de prix. Résultat? Choisir s’apparente à ce que vous trouvez cool, hip et tendance.