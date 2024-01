Pornhub se retire de deux états américains en raison du contrôle de l’âge obligatoire

Le site Pornhub se retire du Montana et de la Caroline du Nord, parce qu’il est tenu d’y effectuer des contrôles d’âge approfondis. Cela pourrait être le signe avant-coureur d’un blocus européen.

Quiconque navigue sur le site pour adultes dans ces deux états, ne verra apparaître qu’une vidéo unique au lieu d’une offre de streaming érotique, dans laquelle la firme explique qu’elle n’est pas d’accord avec les lois locales sur la vérification de l’âge, selon 404media. Des sites tels que Redtube, Brazzers, YouPorn et d’autres plates-formes d’Aylo (anciennement MindGeek) y seront également indisponibles.

Aylo affirme que présenter sa carte d’identité à chaque visite n’est pas la meilleure solution et implique au contraire davantage de risques pour la vie privée des enfants et des adultes. Parallèlement, l’entreprise fait observer que de telles mesures font essentiellement en sorte que les visiteurs se rendent sur d’autres sites qui respectent moins les règles.

Le Montana et la Caroline du Nord ne sont pas les premiers endroits aux Etats-Unis, où Pornhub n’est plus disponible. L’entreprise avait précédemment déjà procédé à un blocus similaire dans l’Utah, la Virginie, l’Arkansas et le Mississippi.

Le blocus est intéressant, car il démontre qu’Aylo limite bien ses services dans les régions où la législation est plus stricte. Les plates-formes de médias sociaux telles que Facebook et X (Twitter) ont déjà menacé de faire pareil, surtout en raison de la réglementation européenne, avant de revenir ensuite à chaque fois sur leur intention.

Peut-être aussi en Europe?

Le blocus américain pourrait également s’imposer à long terme en Europe. Chez nous, la Commission européenne a décidé à la fin de l’année dernière que Pornhub, XVideos et Stripchat tombaient également sous le coup de la loi sur les services numériques (Digital Services Act ou DSA) et devaient donc également appliquer une vérification approfondie de l’âge. Les sites qui ne le font pas, risquent d’être condamnés à une amende, mais il est possible que Pornhub décide bientôt de lui-même que les visiteurs européens ne sont plus les bienvenus.

Les sites d’Aylo recourent à une approche différente de celle du concurrent XHamster (à ne pas confondre avec Xvideos). Selon 404media, l’identification biométrique y serait désormais déployée via Yoti, une plate-forme que Pornhub utilise également aujourd’hui, mais pour la vérification des téléchargeurs.