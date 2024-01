‘Netflix entend introduire la publicité dans les jeux’

Netflix envisagerait de diffuser des publicités dans les jeux qu’elle diffuse, selon The Wall Street Journal.

Il serait question de publicités classiques, mais aussi d’‘achats in-app’, comme c’est surtout le cas dans les jeux mobiles. Netflix n’a elle-même ni confirmé ni démenti ce projet.

Netflix est surtout connue pour être un service de séries et de films , mais la firme a aussi lancé un service de diffusion de jeux il y a deux ans. Les abonnés de Netflix peuvent ainsi aussi jouer à des jeux sur la plate-forme. Et jusqu’à présent, cela s’est passé sans publicité ou frais supplémentaires.

Mais depuis quelque temps déjà, Netflix recherche de nouveaux revenus et veut aussi trouver des moyens de rentabiliser le département Games, selon The Wall Street Journal. Les achats intégrés (in-app) et les publicités devraient y contribuer. Une autre option consisterait à demander plus d’argent pour les jeux développés par Netflix elle-même.