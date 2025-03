Apple perd chaque année un milliard sur son service de streaming Apple TV+

Selon le site américain d’informations technologiques The Information, le géant technologique Apple perd un milliard de dollars (922 millions d’euros) chaque année sur Apple TV+, son service de streaming incluant notamment la série TV Severance.

Depuis son lancement en 2019, le service de streaming Apple TV+ est connu pour ses séries cultes telles que Severance, Shrinking et For All Mankind. Mais il ne rapporte rien au géant technologique: sur les 4,5 milliards de dollars (4,15 millions d’euros) versés chaque année à Cupertino pour produire du contenu pour le service, la répercussion s’avère insuffisante pour atteindre le seuil de rentabilité, selon The Information. D’après le site américain d’actualités technologiques, Apple TV+ perd un milliard de dollars par an.

Apple TV+ est ainsi le seul service de la gamme d’Apple qui n’est pas rentable, indique The Information. Selon le site d’informations, le service de streaming d’Apple compte environ 45 millions d’abonnés: ce nombre est légèrement supérieur à celui que les cabinets d’études lui ont attribué jusqu’à présent, mais il n’en reste pas moins le nombre d’abonnés le plus faible sur le marché du streaming. Netflix y est le leader incontesté avec 300 millions d’abonnés, Amazon Prime Video se situe juste au-dessus des 200 millions, alors que Disney se rapproche également de cette barre, et que HBO Max a désormais également dépassé les 100 millions.