Apple augmente sensiblement ses tarifs TV+ et autres services

Un abonnement au service de streaming Apple TV+ coûtera désormais 9,99 euros, ce qui représente une augmentation de prix de trois euros. Apple suit ainsi l’exemple de son rival Netflix, qui avait précédemment introduit des hausses de prix. Les utilisateurs devront également payer beaucoup plus pour d’autres services, tels qu’Apple One et le service de jeux Apple Arcade.

L’augmentation des prix d’Apple TV+ est la deuxième en quatre ans d’histoire du service de streaming. Jusqu’en octobre 2022, les abonnés payaient 4,99 euros par mois, puis le prix a été porté à 6,99 euros et désormais, le montant mensuel s’élève donc à près de dix euros. Les changements prennent effet immédiatement pour les nouveaux abonnés, alors que ceux qui sont déjà clients d’Apple, seront informés quand leur tarif augmentera.

Toute personne disposant d’un abonnement au service de streaming de jeux Apple Arcade sera également confrontée à une augmentation de prix: de 4,99 euros à 6,99 euros par mois. Enfin, le géant technologique de Cupertino augmente aussi les prix de ses abonnements conjoints One donnant accès aux services iCloud+ (50 ou 200 Go de stockage), Apple TV+, le concurrent de Spotify, Apple Music, et Arcade. Les formules Individuel et Famille (jusqu’à cinq autres utilisateurs) seront chacune trois euros plus chères et coûteront désormais respectivement 19,95 euros et 25,95 euros par mois.