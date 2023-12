PlayStation supprime des séries achetées par les utilisateurs

Il est rare que du contenu numérique devienne votre propriété, même si vous l’avez acheté. Sony supprime ainsi plus d’un millier d’émissions par l’entremise d’un règlement de licence.

Sony va supprimer 1.318 saisons d’émissions diverses des bibliothèques des utilisateurs qui les ont pourtant achetées. Dans de nombreux cas, il s’agit de séries de niche, mais c’est là un rappel que le contenu numérique ne vous appartient pas vraiment, à moins que vous ne disposiez d’un support physique.

Les séries en question sont des émissions du réseau Discovery. À partir du 31 décembre 2023, elles disparaîtront de la vidéothèque de PlayStation, selon Sony. C’est en effet à cette date que les licences signées par le géant technologique avec Warner Brothers, la société-mère de Discovery, expireront.

Fin de l’histoire

Il n’est pas question de nouveau contenu. Les émissions de télévision et les films ont été vendus pour la PlayStation 3 à partir de 2008. Les consoles plus récentes ne disposaient pas de cette fonctionnalité, et le PlayStation Store a complètement cessé de proposer des films et des séries en 2021. Parmi les séries en voie de disparition figurent les célèbres MythBusters.

Il est étonnant toutefois que Sony proposait ces titres à la vente, et non à la location, comme c’est actuellement le cas pour de nombreux services de streaming. Dans ce cas, les séries disparaissent également de la circulation au fil du temps, mais il n’est jamais suggéré qu’un titre devienne réellement votre propriété. Tel était toujours le cas avec les séries PlayStation. Sony ne propose provisoirement pas encore de compensation pour les achats perdus, et les clients ne semblent pas pouvoir dans l’immédiat transférer ou sauvegarder les émissions achetées.