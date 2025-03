Voici le Google Pixel 9a: introduit officiellement, mais tardivement

Le smartphone Pixel 9a vient d’être officiellement présenté, mais un ‘problème de qualité avec un composant’ entraîne du retard. Les précommandes ne sont donc pas encore possibles.

Ce n’est pas vraiment une grande surprise – à peu près tout avait déjà été divulgué à son sujet –, mais Google a à présent officiellement présenté le smartphone Pixel 9a: la variante économique de la série 9. Par rapport au 8a, le 9a dispose d’un écran plus grand et meilleur: 6,3 pouces, 35 pour cent de luminosité en plus et un taux de rafraîchissement ajustable jusqu’à 120 Hz.

A l’intérieur, on trouve la puce Tensor G4 de Google: c’est exactement la même que celle qui équipe également le Pixel 9. Extérieurement, le 9a se présente sous une forme différente avec son profil plat – pas de barre d’appareils photo qui dépasse sur presque toute la largeur – et des coins arrondis. Les appareils photo du 9a sont donc intégrés dans l’appareil lui-même. Il s’agit d’un double appareil à l’arrière: un objectif ultra-large de 13 MP et un appareil principal de 48 MP. Soulignons qu’un macro-focus est maintenant également disponible, même si la pratique devra montrer à quel point il sera utile pour capter de plus petits détails au niveau des photos et des vidéos.

‘Problème de qualité d’un composant’

Par ailleurs, il faudra patienter quelque peu plus longtemps pour effectuer un essai pratique. En dernière minute, Google nous a signalé en effet qu’un exemplaire de test nous serait livré plus tard et que la disponibilité de l’appareil serait repoussée à une date à déterminer ‘début avril’. L’entreprise ne nous a pas donné de raison, mais le site spécialisé 9to5Google a été informé par Google que certains appareils souffrent d’un ‘problème de qualité d’un composant’. La firme ne fournit pas plus d’informations, mais cela signifie que les précommandes ne sont pas possibles pour le moment.

Google Pixel 9a

L’IA bien présente

Le Pixel 9a est peut-être un modèle de milieu de gamme, mais il bénéficie d’un tas de fonctionnalités d’IA qu’on retrouve habituellement dans des modèles haut de gamme. Pensez à Circle to Search ou à la fonction Add Me, par exemple, pour regrouper des personnes de deux prises de vue sur une seule et même photo. Ou à Best Take qui réunit tous les ‘sourires’ d’une série de photos en une seule photo de groupe où tout le monde rit. Et c’est sans parler des outils d’édition pour améliorer ou ajuster les photos à l’aide de l’IA qui sont également présents.

Une nouveau gadget qui équipe le 9a, c’est que vous pouvez également montrer à l’IA de Gemini Live les flux des appareils photo, et lui parler du monde qui vous entoure. En d’autres termes, Gemini Live possède également des yeux.

Avec plus de 30 heures d’autonomie – et jusqu’à 100 heures avec Extreme Battery Saver -, le Pixel 9a offre également les meilleures performances au niveau de la batterie de tous les appareils Pixel actuellement disponibles, selon Google.

Pas moins cher que le Pixel 8a

Dans la période qui a précédé le lancement, des rumeurs signalaient ici et là que le 9a – la série a représente la version économique des Pixels – serait vendu moins cher que son prédécesseur, le 8a. Cela ne sera pas le cas en Belgique, puisque le modèle d’entrée de gamme de 128 Go coûtera chez nous 549 euros, ce qui est exactement le même prix que le Pixel 8a qui avait été présenté il y a environ un an. La variante de 256 Go coûtera 100 euros de plus.