Test: L’Oppo Find X8 Pro – Un navire amiral au prix d’un voilier

Oppo sort son premier modèle haut de gamme depuis longtemps. Cela signifie que l’entreprise met immédiatement en exergue ce qu’elle fait de mieux: une qualité supérieure sans trop de fioritures, à un prix compétitif.

Petit retour en arrière: en raison d’un conflit de brevet avec Nokia, Oppo cessa de commercialiser ses appareils en Europe pendant un certain temps. Cet obstacle a été surmonté début 2024, permettant à la marque de revenir dans nos régions. Le précédent produit phare, le X7 Ultra, n’est pas arrivé en Europe, mais son successeur, le Find X8 Pro, devrait désormais à nouveau plaire au cœur (et au portefeuille) des consommateurs européens.

Et le prix a toute son importance ici. Le X8 Pro démarre à 1.149 euros, mais au moment de ce test, il est disponible dans divers endroits pour moins de mille euros. Chez Oppo même, vous ne payerez ‘que’ 979 euros. Ce n’est certes pas négligeable, mais c’est bien moins que ce que vous déboursez chez Apple, Samsung ou OnePlus pour un appareil haut de gamme.

Pour ce prix, vous disposerez d’un smartphone de 6,78 pouces, une taille un peu supérieure à celle du Reno 12 Pro (6,7 pouces) lancé l’été dernier – même si vous ne pourrez pas le voir à l’œil nu -, et légèrement inférieure à celle du Reno 13 Pro (6,83 pouces) récemment lancé.

A l’intérieur se trouvent 16 giga-octets de RAM et une puce Mediatek Dimensity 9400 (architecture à 3 nanomètres). Bien que 16 Go soient largement suffisants, même pour les utilisateurs assez intensifs, vous aurez également la possibilité d’utiliser jusqu’à 12 Go d’espace de stockage comme mémoire de travail.

Avec ses 215 grammes, le X8 Pro pèse à peu près le poids de la plupart des smartphones de cette taille.

Look & feel

Le Find X8 Pro dispose d’un réglage de volume sur le côté droit avec en dessous un bouton marche/arrêt que vous pourrez également utiliser pour invoquer l’assistant IA Gemini de Google. Sur la gauche, on trouve un petit curseur simple à utiliser pour mettre le téléphone en mode silencieux ou vibreur. Comme chez la plupart des téléphones Oppo, l’appareil photo frontal est centré tout en haut sous la forme d’un petit orifice. Sur le bord inférieur se trouvent le port de recharge USB-C et le connecteur pour carte SIM.

Oppo Find X8 Pro © Pieterjan Van Leemputten

Le taux de rafraîchissement de 120 Hz associé à une vidéo HDR sur YouTube fournit une image chaleureuse et pleine qui permet aux couleurs de briller de mille feux. Comparée à celle du Reno 12 Pro, l’image du X8 semble légèrement plus nette et mieux éclairée. La différence est minime certes, mais elle existe.

A l’arrière, il est difficile de manquer le grand îlot d’appareils photo. Quatre objectifs dans un grand cercle occupant presqu’un tiers du téléphone, avec le ‘H’ d’Hasselblad au beau milieu. Qu’il s’agisse d’un design élégant ou principalement d’un moyen de démontrer à foison qu’il y a un appareil photo coûteux à l’intérieur, c’est à vous de voir, mais cela donne au Find X8 Pro davantage l’apparence d’un appareil photo fin que vous pouvez également utiliser comme téléphone. Ce n’est pas laid, mais ce n’est pas discret non plus.

Nous tenons toutefois à souligner que l’ample îlot d’appareils photo présente un avantage. Si vous utilisez le téléphone sans étui, il est pratique de le poser sur votre index. C’est un détail, peut-être même pas prévu comme tel, mais cela rend l’appareil agréable à tenir.

4 x 50 mégapixels, alimenté par Hasselblad

A l’avant se trouve un objectif de 32 mégapixels (diaphragme de f/2,4, 21 mm) capable d’enregistrer en 4K. A l’intérieur de l’îlot Hasselblad, formellement l’Hasselblad Master Camera System, se situent quatre objectifs de 50 mégapixels: un grand angle (F/1,6, 23 mm), un téléobjectif (F/2,6, 73 mm) qui peut zoomer jusqu’à 3x optiquement, un téléobjectif F/4,3, 135 mm capable de zoomer jusqu’à 6x optiquement et un objectif ultra grand angle F/2.0, 15 mm à ouverture jusqu’à 120 degrés. Il va de soi que les objectifs arrière peuvent également enregistrer en 4K, ou en 1.080p à 240 images pour les vidéos au ralenti.

Oppo Find X8 Pro © Pieterjan Van Leemputten

Attention, Oppo est tellement désireuse de montrer sa collaboration avec Hasselblad qu’il est impossible d’y échapper, lorsque vous prenez une photo. Par défaut, les photos sont pourvues d’une bande blanche ‘Hasselblad’ en bas. Sympa pour ceux qui veulent se mettre en valeur, mais en fait surtout ennuyeux. Si on veut montrer des photos ‘powered by Hasselblad’, elles doivent avant tout être excellentes. Heureusement, ce petit supplément peut être facilement désactivé dans les paramètres.

Pour vérifier si un quadruple appareil photo fournit de meilleures images, nous avons pris quelques photos avec le Reno 12 Pro de l’année dernière et avec le Find X8 Pro. A première vue, elles semblent très similaires, mais si on les visionne en pleine résolution ou zoomées, les photos du Find X8 sont parfois juste un peu plus nettes et plus détaillées. Mais la différence est minime. Si vous souhaitez donc tirer le meilleur parti de l’appareil photo d’un smartphone, le Find X8 est fait pour vous. Mais dans de nombreux cas, la différence avec un appareil de milieu de gamme sera à peine perceptible.

1/4 La photo de gauche a été prise avec l’Oppo Reno 12 Pro, celle de droite avec l’Oppo Find X8 Pro. © Pieterjan Van Leemputten 2/4 La photo de gauche a été prise avec l’Oppo Reno 12 Pro, celle de droite avec l’Oppo Find X8 Pro. © Pieterjan Van Leemputten 3/4 Photo prise avec l’Oppo Reno 12 Pro. © Pieterjan Van Leemputten 4/4 Photo prise avec le Oppo Find X8 Pro. © Pieterjan Van Leemputten 1/4 La photo de gauche a été prise avec l’Oppo Reno 12 Pro, celle de droite avec l’Oppo Find X8 Pro. © Pieterjan Van Leemputten 2/4 La photo de gauche a été prise avec l’Oppo Reno 12 Pro, celle de droite avec l’Oppo Find X8 Pro. © Pieterjan Van Leemputten 3/4 Photo prise avec l’Oppo Reno 12 Pro. © Pieterjan Van Leemputten 4/4 Photo prise avec le Oppo Find X8 Pro. © Pieterjan Van Leemputten La photo de gauche a été prise avec l’Oppo Reno 12 Pro, celle de droite avec l’Oppo Find X8 Pro. © Pieterjan Van Leemputten La photo de gauche a été prise avec l’Oppo Reno 12 Pro, celle de droite avec l’Oppo Find X8 Pro. © Pieterjan Van Leemputten Photo prise avec l’Oppo Reno 12 Pro. © Pieterjan Van Leemputten Photo prise avec le Oppo Find X8 Pro. © Pieterjan Van Leemputten

Logiciels

L’appareil tourne sur ColorOS, la variante Android d’Oppo. Il bénéficiera toujours de cinq ans de mises à jour Android et de six ans de mises à jour de sécurité. ColorOS est une version assez propre et facilement ajustable d’Android qu’Oppo utilise depuis quelque temps déjà.

Point positif: cet appareil dispose également de ‘AI Studio’, qui permet de donner aux selfies ou aux photos d’autres personnes une touche ‘dingue’ grâce à l’IA. Ce n’est pas une application unique en son genre, mais c’est la garantie de faire de vous l’animateur de service lors de la prochaine fête (de famille).

Malheureusement, Oppo continue de décevoir au niveau du bloatware (logiciels indésirables préinstallés). TikTok, Amazon Music, la boutique en ligne espagnole Miravia ou encore un magasin d’applis privé proposant des ‘applis essentielles’ vous permettront d’en installer d’un seul clic si vous le souhaitez.

Cependant, le terme ‘essentiel’ est très relatif, à moins que des noms totalement inconnus comme ‘MapXplorer’, ‘Rock Crawler’ ou ‘Piano Star’ ne fassent battre votre cœur plus vite. Appelons les choses par leur nom: du bloatware. Des choses que vous ne voulez pas, mais que vous obtenez quand même. Nous comprenons que cela génère de l’argent pour le fabricant et nous voulons faire preuve de compréhension à ce sujet pour les appareils moins chers. Mais un produit phare coûtant environ mille euros ne doit pas forcément être accompagné de logiciels indésirables.

Oppo Find X8 Pro © Pieterjan Van Leemputten

Batterie

Avec une capacité de 5.910 mAh, le Find X8 possède l’une des plus grandes batteries sur le marché, ce qui rend l’appareil idéal pour ceux qui l’utilisent de manière intensive pendant une journée (ou plus). Pour la première fois, Oppo utilise une batterie au silicium-carbone. Selon l’entreprise, cela lui permet d’intégrer dix pour cent de capacité supplémentaire dans les mêmes dimensions.

La recharge peut théoriquement se faire jusqu’à 80 watts via la technologie SuperVOOC. La raison pour laquelle nous apportons ici une objection, c’est que si un câble de recharge est inclus, il n’en va pas de même pour la tête de recharge. Or pour pouvoir recharger rapidement, vous aurez besoin d’un chargeur supportant ce protocole. L’appareil peut également se recharger sans fil jusqu’à 50 watts et même recharger sans fil d’autres appareils à 10 watts, une fonctionnalité qui, combinée à la grande batterie, peut s’avérer utile dans les endroits dépourvus de prise de courant proche.

Conclusion

Dans l’ensemble, l’Oppo Find X8 Pro est un excellent appareil pour diverses raisons. Est-ce qu’il se distingue pour autant nettement de la concurrence? Non. Mais se démarquer sur un marché de smartphones mature devient chaque année plus difficile. Ce que le Find X8 Pro fait parfaitement, c’est combiner un matériel puissant, de bons appareils photo, un joli design et une batterie correcte à un prix abordable maintenant que l’appareil est vendu à moins de mille euros.