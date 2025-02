Apple lance l’iPhone 16e plus abordable

Un peu moins de six mois après l’iPhone 16, Apple propose à présent un iPhone 16e plus économique. Ce dernier possède presque tout de l’appareil d’origine, incluant même une batterie légèrement meilleure.

L’iPhone 16e démarre à 719 euros, ce qui le rend nettement plus abordable que l’iPhone 16 (969 euros). Mais aussi beaucoup plus cher que le précédent iPhone à prix ‘budget’ de 2022, qui coûtait dans les 500 euros. L’appareil sera disponible en noir et blanc à partir du 28 février. Ceux qui le souhaitent, pourront le commander en ligne à partir de vendredi 14h.

Pour ce prix, vous n’aurez pas à faire beaucoup de compromis, à part l’appareil photo. L’iPhone 16e dispose de la reconnaissance faciale, de la recharge sans fil, du support de l’eSIM et d’Apple Intelligence (qui n’est disponible en Europe que depuis avril). Il s’agit là de l’environnement d’IA d’Apple qui permet, entre autres, de résumer des messages ou d’interpréter des images.

Avec ses 6,1 pouces, l’appareil a la même taille que l’iPhone 16, possède le même processeur A18 et dispose de 8 giga-octets de RAM. C’est deux fois plus que l’iPhone SE de 2022.

Cependant, Apple s’en prend à l’appareil photo. Ici pas d’îlot d’objectifs pour prendre des photos de près ou de loin, mais un appareil de 48 mégapixels (26 mm, f/1,6) qui dispose également d’une option téléobjectif de 12 mégapixels (52 mm, F/1,6). Il vous sera encore et toujours possible de filmer en 4K.

Meilleure batterie, modem maison

Apple affirme avoir réussi à rendre les composants internes plus petits, libérant ainsi plus de place pour la batterie. L’entreprise opte également pour la première fois pour son modem 5G maison avec sa puce C1, ce qui offre plus de contrôle sur la connectivité établie par l’appareil. Il y a quelques années, Apple a choisi la voie de ses propres puces, Apple Silicon, pour ses téléphones et ses ordinateurs et semble désormais faire de même pour son modem.

Avec ces changements, Apple prétend que l’iPhone 16e bénéficiera d’une autonomie plus longue avec une seule recharge de batterie que l’iPhone 16 assez récent. C’est ainsi qu’il pourra reproduire jusqu’à 26 heures de vidéos. Dans l’interminable série de spécifications et de superlatifs sur le site web d’Apple, il n’est toutefois fait aucune mention de la taille de la batterie.

Il est possible que cette autonomie plus longue soit due au fait que l’iPhone 16e nécessite moins d’énergie que l’iPhone 16. Dans le passé, des appareils similaires sont assez souvent apparus sur le marché, où il s’est avéré qu’un modèle équipé d’une batterie plus petite offre de meilleures performances. Conclusion: la taille est plutôt relative.

© Apple

La recharge peut se faire sans fil ou via USB-C jusqu’à 20 W. Ce faisant, Apple affirme que l’appareil est rechargé à 50 pour cent en une demi-heure. Il convient de noter que de nombreux appareils Android supportent des wattages plus élevées et peuvent donc recharger leur accu en moins de temps.

Parfois plus cher que l’iPhone classique

Selon le CEO d’Apple, Tim Cook, la série 16e rendra les appareils Apple accessibles à davantage de personnes grâce à un prix inférieur, même si l’iPhone 16e ne peut pas vraiment être qualifié d’appareil économique.

L’iPhone 16e le moins cher avec 128 giga-octets d’espace de stockage démarre à 719 euros. C’est plus cher que de nombreux smartphones de milieu de gamme. Pour la version à 256 giga-octets, vous devrez débourser 849 euros, et pour le modèle à 512 giga-octets, ce sera 1.099 euros. C’est davantage que l’iPhone 16 le moins cher ou le OnePlus 13.

Mais si vous voulez disposer d’un iPhone récent et que n’êtes pas fan des appareils reconditionnés, l’iPhone 16e est un appareil offrant d’excellentes spécifications et presque toutes les fonctions de l’iPhone 16, pour plus de deux cents euros de moins, si l’espace de stockage n’est pas votre principale exigence.