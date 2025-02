Warner Bros. Discovery voudrait fermer trois studios de jeux vidéo

Le groupe de divertissement Warner Bros. Discovery a l’intention de fermer trois de ses studios de jeux. Voilà ce que l’agence de presse Bloomberg révèle sur la base d’un mémo interne qu’elle a pu consulter. Il est question de Monolith Productions, Player First Games et Warner Bros. Games San Diego. Le mémo a été envoyé au personnel des studios de jeux, selon Bloomberg.

L’entreprise espère que cette décision contribuera à améliorer la rentabilité de sa division des jeux. Cette branche a en effet connu une année décevante. Warner Bros. Discovery a donc dû amortir des millions de dollars, après que Suicide Squad: Kill the Justice League n’a pas réussi à trouver un écho favorable auprès du grand public. Il en est allé de même, après que les jeux Harry Potter: Quidditch Champions et MultiVersus n’ont pas répondu aux attentes élevées.

Hogwarts Legacy

La fermeture de Monolith Productions met également fin au développement d’un jeu faisant la part belle à la super-héroïne Wonder Woman. Bloomberg avait indiqué plus tôt ce mois-ci que le titre avait déjà coûté plus de 100 millions de dollars. La division des jeux de Warner Bros. Discovery fut également à l’origine de Hogwarts Legacy basé sur le monde d’Harry Potter. Ce jeu, développé par la filiale Avalanche Software, a été le plus vendu en 2023. Avalanche prépare actuellement un nouveau contenu pour ce titre.