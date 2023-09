Les nouvelles lunette VR de Meta sortiront (enfin) cet automne

Quelques jours avant la présentation des lunettes VR d’Apple, Mark Zuckerberg annonçait que Meta s’engageait également sur la voie de la réalité mixte. Il est grand temps maintenant, puisqu’on le savait déjà.

Trois ans après que Mark Zuckerberg et Meta (anciennement Facebook) aient subi un changement de marque majeur, l’entreprise lance ses nouvelles lunettes VR tant attendues. Meta fait ainsi son entrée dans le monde de la réalité mixte, où les utilisateurs peuvent emporter le monde réel dans leur expérience VR, et rivalise avec Vision Pro d’Apple. Les projets du Meta Quest 3 ont été mentionnés pour la première fois dans un tweet plutôt mystérieux de Zuckerberg, qui a ainsi réussi à voler la vedette à l’événement Apple du WWDC. Par la suite, le silence a longtemps plané sur la toute nouvelle pièce maîtresse de Meta, mais entre-temps, de plus en plus de détails sont connus.

Cheval de bataille

Avec ses nouvelles lunettes VR, Meta veut faire mieux qu’avec son précédent modèle Quest 2. Grâce à une nouvelle version de la puce Snapdragon XR2 de Qualcomm, l’entreprise s’engage dans une expérience beaucoup plus rapide et fluide. Les lunettes possèdent environ deux fois la puissance de calcul du Quest 2 et une meilleure résolution, de sorte que les images devraient être beaucoup plus nettes (2.064 x 2.208 pixels par œil/lentille). Ce faisant, Meta y va d’une énorme injection de qualité.

En plus des fonctionnalités VR classiques des lunettes Quest, anciennement Oculus Quest et Meta Quest 2, Meta, comme Apple, s’engage sur la voie de la réalité mixte. Grâce au high-fidelity color passthrough, ou simplement à la possibilité de voir les couleurs du monde réel à travers les lunettes, les utilisateurs pourront exploiter la réalité virtuelle dans le monde réel. Parfait pour jouer à des jeux de société sur la table du salon ou pour décorer le living avec un ornement artificiel. A réserver aux architectes d’intérieur (amateurs) parmi nous?

Nouveau design

Avec ses nouvelles lunettes VR, Meta se concentre principalement sur la facilité d’utilisation, ce qui devrait se traduire par une forme beaucoup plus légère et confortable. Le Quest 3 serait 40 pour cent plus fin que son prédécesseur. Cela signifie que les verres des lunettes se rapprochent de l’œil et que le design devient plus compact. De plus, le positionnement des verres et la forme des lunettes peuvent également être personnalisés, afin que le design s’adapte le plus possible au visage de chacun.

Alors que l’Apple Vision Pro laisse le contrôle à la reconnaissance des gestes de la main, le Quest 3 fonctionne toujours avec deux contrôleurs distincts. Par rapport à leurs prédécesseurs, ils font en outre peau neuve. Les contrôleurs adoptent en effet un nouveau design plus ergonomique, ce qui signifie qu’ils devraient être plus confortables à tenir en main.

Le nouveau Quest 3 (à droite).

‘Haptic touch’

Réinventer les commandes du Quest 3 ne se limite pas à rendre les contrôleurs qui l’accompagnent plus ergonomiques. Les deux manettes sans fil sont également équipées d’un feedback haptique. Cela signifie que durant le jeu par exemple, les utilisateurs reçoivent des signaux tactiles sous forme de vibrations. C’est le même concept que celui de l’iPhone ou des dernières manettes Playstation et Xbox.

Le seul inconvénient observé actuellement dans les contrôleurs réside dans l’utilisation (à nouveau) de piles AA au lieu d’un accu intégré.

Meta Connect

On découvrira l’image complète du Meta Quest 3 le 27 septembre lors de l’événement Meta Connect. Les lunettes VR, qui seront dans les rayons à l’automne, coûteraient environ 499 dollars, soit 564,99 euros pour la version de 128 giga-octets. Tout comme pour le Quest 2, il est prévu que des versions de 256 ou 512 giga-octets suivent. Et avec environ 500 titres d’applis et de jeux dans le Meta Store, cet espace de stockage supplémentaire sera à n’en point douter le bienvenu pour les utilisateurs intensifs.

Entre-temps, Meta a également annoncé que les lunettes VR Meta Quest 2 et leur version pro continueraient de recevoir des mises à jour logicielles. Le Quest 2 restera également disponible en magasin, mais à un prix inférieur. C’est ainsi que le modèle précédent ne sera pas remplacé, mais recevra plutôt un grand frère avec le Meta Quest 3.