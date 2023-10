La Pixel Watch 2 offre le ‘suivi le plus précis de la fréquence cardiaque’ de Fitbit

Le rachat de Fitbit par Google commence à porter ses fruits. Selon le géant technologique, la nouvelle Pixel Watch 2 lancée cette semaine offre la mesure de fréquence cardiaque la plus précise de l’écurie Fitbit à ce jour. La montre sera commercialisée à partir du 12 octobre au prix indicatif de 399 euros.

Cette précision repose sur un nouveau capteur de fréquence cardiaque multiple conçu pour une meilleure qualité du signal. Le capteur sélectionne lui-même le mode simple ou multiple, en fonction de l’intensité de votre activité. C’est ainsi que plusieurs LED et photodiodes mesurent le pouls pendant l’entraînement sous plusieurs angles et positions. De plus, Google a amélioré l’algorithme IA du rythme cardiaque de la première génération de la Pixel Watch, ce qui en augmenterait encore la précision.

Contrôle de sécurité

La Watch 2 reconnaît désormais aussi mieux les signaux de stress, grâce à une combinaison de capteurs et de données de mesure, telles que: cEDA (activité électro-dermique continue, gouttelettes de sueur microscopiques), variabilité de la fréquence cardiaque ou encore température cutanée.

La Pixel Watch 2 fournit également des rappels automatiques de démarrage et d’arrêt pour sept entraînements courants, tels que la course à pied et le cyclisme en extérieur. La montre a également reçu deux nouvelles fonctions de sécurité, en plus de la détection de chute et du SOS. C’est ainsi qu’avec Safety Check, vous pourrez désormais régler une minuterie pour les situations dans lesquelles vos amis et votre famille ont besoin de savoir où vous vous trouvez exactement. Si le temps imparti est écoulé et que vous ne confirmez pas que tout va bien, votre position sera partagée en temps réel avec vos contacts d’urgence présélectionnés. Une autre nouveauté est que vous pourrez activer ‘Infos médicales’ pour partager des données médicales personnelles telles que votre groupe sanguin, vos allergies ou vos affections avec les services d’urgence.

Quatre coloris

Parmi d’autres caractéristiques notables, citons l’autonomie de la batterie de 24 heures (la recharge complète dure 80 minutes), le boîtier plus léger en aluminium recyclé et, grâce à Wear OS 4.0, l’accès direct à des applications telles que Gmail et Calendrier. La montre dispose d’un écran de 41 mm, tourne sur un coprocesseur Qualcomm 5100 Cortex M33 et sera disponible – à partir de 399 euros – en quatre coloris différents.