Ces lunettes intelligentes réalisent des vidéos spectaculaires de vos balades à vélo

Les sportifs vivent davantage d’expériences que le commun des mortels. Les lunettes intelligentes de Bleequp leur permettront de mettre tout cela en images et à en résumer automatiquement les points forts.

Les Bleequp Ranger ressemblent à une paire de lunettes pour cycliste ordinaires avec une mini-caméra à l’avant. Cette dernière capte tout ce qui se passe pendant une heure, ou jusqu’à 5 heures avec une batterie complémentaire qui se clipse sur votre casque et fait office de feu arrière supplémentaire. C’est avec ce concept que la firme chinoise Bleequp entend pénétrer le marché, après l’avoir peaufiné trois années durant.

Mais le concept ne se résume pas, et de loin, à une caméra embarquée pour cyclistes. Grâce à l’IA, il édite les images en se concentrant sur les moments les plus spéciaux. Un sprint, un freinage brusque ou des paysages à couper le souffle sont reconnus et accompagnés en option d’un compteur de vitesse, des durées de sortie ou encore d’une carte reprenant l’itinéraire.

Il n’y a pas d’affichage ‘tête haute’ sur les lunettes mêmes. Le fabricant souhaite en effet que ces dernières ne deviennent pas une source de distraction pendant la pratique du vélo. Elles incorporent un microphone et des haut-parleurs que vous pourrez utiliser pour parler à des amis à proximité (et portant les mêmes lunettes, bien sûr). Mais vous pourrez également obtenir des instructions d’itinéraire vocales.

Les lunettes Ranger disposent d’une caméra de 16 mégapixels qui filme en 1080p selon un angle allant jusqu’à 120 degrés. Vous pourrez utiliser plusieurs rapports d’image et stocker jusqu’à 32 giga-octets. Les lunettes résistent à l’eau (IPX4) et offrent une protection UV400. Les verres eux-mêmes sont amovibles.

L’achat des Bleequp Ranger n’est actuellement possible que via une campagne de financement participatif qui débutera à la fin de ce mois. Les lunettes y seront proposées à 500 euros. Quiconque se laisse tenter pendant la semaine d’introduction au MWC cette semaine, bénéficiera d’une réduction de 150 euros.