Au MWC, Huawei a mis au point un smartphone XL pliable deux fois (vidéo)

Huawei présente au MWC le seul smartphone actuel composé de trois parties. Un smartphone mince qui peut être déplié deux fois pour devenir une tablette.

Huawei avait déjà réussi à attirer l’attention durant l’automne dernier avec le Mate XT. Il s’agit là d’un smartphone équipé d’un écran normal de 6,4 pouces lorsqu’il est complètement replié, mais lorsqu’il est déplié une première fois, il passe à 7,9 pouces, alors que quand il est complètement ouvert, il se transforme en un téléphone/tablette de 10,2 pouces.



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

L’appareil avait à l’époque été brièvement présenté au grand public en Chine. A présent, Huawei introduit le Mate XT au MWC, où Data News a pu brièvement l’examiner. Ce qui saute immédiatement aux yeux, c’est que le Mate XT est exceptionnellement fin avec ses 3,6 millimètres d’épaisseur (déplié), ce qui le rend à peine plus épais qu’un smartphone moyen une fois replié. Ses 298 grammes le rendent légèrement plus lourd qu’un smartphone ordinaire, mais ce n’est pas là un réel inconvénient.

Lors d’une brève prise en main, nous avons remarqué, entre autres, comment un jeu peut s’adapter et tourner sans problème lorsqu’on déploie l’écran, de sorte qu’il est donc possible d’utiliser le téléphone avec un, deux ou trois panneaux ouverts. Les charnières utilisées à cette fin sont plutôt robustes, ce qui fait que l’appareil ne peut s’ouvrir accidentellement. Même si cela demande un certain effort pour l’ouvrir en douceur.



1/8 Huawei Mate XT © Pieterjan Van Leemputten 2/8 Huawei Mate XT © Pieterjan Van Leemputten 3/8 Huawei Mate XT © Pieterjan Van Leemputten 4/8 Huawei Mate XT © Pieterjan Van Leemputten 5/8 Huawei Mate XT © Pieterjan Van Leemputten 6/8 Huawei Mate XT © Pieterjan Van Leemputten 7/8 Huawei Mate XT © Pieterjan Van Leemputten 8/8 Huawei Mate XT © Pieterjan Van Leemputten 1/8 Huawei Mate XT © Pieterjan Van Leemputten 2/8 Huawei Mate XT © Pieterjan Van Leemputten 3/8 Huawei Mate XT © Pieterjan Van Leemputten 4/8 Huawei Mate XT © Pieterjan Van Leemputten 5/8 Huawei Mate XT © Pieterjan Van Leemputten 6/8 Huawei Mate XT © Pieterjan Van Leemputten 7/8 Huawei Mate XT © Pieterjan Van Leemputten 8/8 Huawei Mate XT © Pieterjan Van Leemputten Huawei Mate XT © Pieterjan Van Leemputten Huawei Mate XT © Pieterjan Van Leemputten Huawei Mate XT © Pieterjan Van Leemputten Huawei Mate XT © Pieterjan Van Leemputten Huawei Mate XT © Pieterjan Van Leemputten Huawei Mate XT © Pieterjan Van Leemputten Huawei Mate XT © Pieterjan Van Leemputten Huawei Mate XT © Pieterjan Van Leemputten

Lorsque nous demandons où et quand l’appareil sera disponible à l’achat, c’est une certaine déception qui l’emporte. Le Mate XT est en effet actuellement disponible à la vente seulement en Chine, même si Huawei lancera également l’appareil dans d’autres pays asiatiques. La firme n’exclut pas une sortie européenne, mais cela est loin d’être certain à ce stade. En Asie, le prix (converti) est actuellement de quelque trois mille euros.