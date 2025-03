Atari lance une montre intégrant des jeux vidéo classiques

La My Play Watch de la marque franco-américaine Atari dispose de fonctionnalités de montre intelligente telles qu’un moniteur de fréquence cardiaque. Mais les nostalgiques des jeux vidéo seront particulièrement ravis de savoir qu’ils pourront jouer à des classiques comme Centipede, Missile Command, Pong et Super Breakout.

Après une série de remakes de ses jeux classiques et une version modernisée de son ancienne console VCS, la marque de jeux vidéo Atari sort désormais également sa propre montre. L’Atari My Play Watch ne possède ni Bluetooth ni wifi, ce qui signifie qu’elle ne peut pas se connecter au téléphone de l’utilisateur, par exemple. Mais la montre possède des fonctionnalités de santé primaires telles qu’un moniteur de fréquence cardiaque, un podomètre et un traceur de calories.

Quiconque sera prêt à payer quatre-vingts dollars pour acquérir l’Atari My Play Watch (elle sera en vente à partir de juin, mais peut déjà être précommandée), le fera bien sûr surtout pour les jeux vidéo que la marque y a intégrés. Les classiques Centipede, Missile Command, Super Breakout et le classique intemporel Pong y figurent. Vous y jouerez sur l’écran tactile de 2 pouces et vous trouverez aussi un bouton latéral (pouvant servir en quelque sorte de ‘bouton de tir’) ou la couronne (pour par exemple utiliser la raquette dans Pong ou Super Breakout).

Jamais vraiment disparue

Atari fut l’une des marques qui a le plus pâti du crash massif de l’industrie des jeux vidéo en 1983, mais l’entreprise n’a vraiment jamais disparu au cours de ces quatre décennies. Elle a connu une succession de propriétaires, dont le groupe de médias Warner (qui s’en est rapidement séparé après le crash des jeux vidéo), le fabricant de jouets Hasbro, et Infogrames, une firme française de logiciels et de jeux vidéo. Elle s’était rebaptisée Atari en 2003, mais avait revendu ses activités de jeux vidéo modernes au groupe japonais Bandai Namco en 2009.

La partie restante s’est depuis lors concentrée exclusivement sur la réédition d’anciens titres et ne commença à connaître le succès que depuis l’arrivée du nouveau CEO Wade Rosen en 2021. Sous la direction de Rosen, Atari a entre autres racheté les droits et les vestiges de l’ancien concurrent Intellivision. En plus de ces remakes, Atari a également sorti un carafon à whisky en forme d’ancien joystick, et des… sauces barbecue sur le thème d’anciens jeux Atari.