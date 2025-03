Les applis Microsoft 365 réclameront l’utilisation de OneDrive

Dès la mi-mars, les applis Microsoft 365 vous inciteront à être stockées dans votre One Drive. Ce faisant, le géant technologique veut encourager l’utilisation de son espace de stockage dans le nuage.

Quiconque utilise Word, Excel ou PowerPoint dans l’environnement Microsoft 365 pour Windows en sera pour ses frais. Des fenêtres émergentes l’inviteront bientôt à se connecter à OneDrive Known Folder Move (KFM) et à stocker ses fichiers dans cet environnement cloud. Selon un rapport du Microsoft 365 Message Center, un premier déploiement est prévu jusqu’au début du mois d’avril, après quoi une distribution plus large sera mise en œuvre jusqu’en mai.

Par cette initiative, Microsoft veut stimuler l’utilisation du stockage OneDrive. L’entreprise effectue du reste d’autres tentatives dans ce sens. La semaine dernière, par exemple, elle a introduit des versions de ses applis Office avec des publicités qui permettent aux utilisateurs de Windows de créer et de traiter des documents. Les fonctionnalités de ces applis sont cependant limitées et n’autorisent par exemple le stockage que dans OneDrive.

Selon Microsoft, les fenêtres émergentes d’incitation n’apparaîtront pas dans les organisations qui ont bloqué OneDrive KFM.