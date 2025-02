Un superordinateur capable de prédire les tornades en temps réel

Le géant ICT Fujitsu et la Yokohama National University ont réussi pour la première fois à utiliser un superordinateur pour prédire en temps réel les tornades accompagnées d’un typhon.

La nouvelle technologie utilise un traitement parallèle optimisé à grande échelle en combinaison avec le Cloud Resolving Storm Simulator (CReSS) amélioré, à savoir un simulateur météorologique développé par le professeur Kazuhisa Tsuboki sur le superordinateur Fugaku de Fujitsu.

Cette primeur permet de réaliser des simulations de haut vol qui se focalisent aussi bien sur les tornades que sur les typhons. Au Japon, 20 pour cent des tornades environ se produisent lors d’un typhon. Pour limiter les dégâts, le pays a commencé à émettre des avertissements dès 2008. Mais contrairement à d’autres phénomènes météorologiques, comme les précipitations, les tornades sont très difficiles à prévoir, car elles sont de petite échelle et de courte durée.

De 11 heures à 80 minutes

En novembre 2022, Fujitsu et la Yokohama National University ont uni leurs forces pour trouver une solution. Surtout maintenant que l’intensité des tornades continue de croître en raison du réchauffement climatique, il est important de prévoir avec précision ces phénomènes météorologiques.

Les chercheurs ont mis au point la simulation sur base d’un typhon qui avait causé des dégâts à Kyushu, une région du sud-ouest du Japon, en août 2024. A l’époque, il fallait plus de 11 heures pour prédire si une tornade allait se former, ce qui rendait les prévisions pratiquement inutiles. La nouvelle technologie, elle, réduit le temps de simulation à 80 minutes, ce qui permet de prévenir l’arrivée d’un typhon plusieurs heures à l’avance. De plus, il y a encore un grand potentiel pour des prédictions à plus grande échelle et plus rapides, parce que le calcul ne nécessite que cinq pour cent des ressources du superordinateur.

La simulation examine des données spatiales en 3D telles que la température, la pression atmosphérique, l’humidité, la direction du vent et sa vitesse. Sur cette base, l’ordinateur a pu reconstituer plusieurs tornades qui se sont produites le long de la côte est du Japon.