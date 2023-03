Le co-fondateur d’Intel, Gordon ‘Law of’ Moore, est décédé à 94 ans

Le co-fondateur d’Intel, Gordon Moore, est décédé vendredi chez lui à Hawaï. Moore, qui avait 94 ans, est surtout connu pour sa prédiction, selon laquelle la puissance de calcul des puces informatiques doublerait dans un premier temps chaque année, pour passer ensuite à tous les deux ans. Cette observation s’appelle la Moore’s Law, à savoir la Loi de Moore.

C’est en 1965 que Moore prédit que le nombre de transistors présents sur une puce doublerait chaque année. Dix ans plus tard, il a adapté sa prédiction pour la porter à un doublement tous les 24 mois. La Loi de Moore a motivé les firmes technologiques telles Intel à réaliser ce doublement tous les deux ans. La prédiction de Moore représente encore et toujours un fil rouge dans le monde technologique, mais pendant combien de temps encore, c’est là une question qui fait débat parmi les experts.

Les dernières décennies de sa vie, Moore les a consacrées surtout à la philanthropie. Le pionnier technologique, dont la fortune a été cette année évaluée à 7,2 milliards de dollars (quasiment 6,7 milliards d’euros), et son épouse ont créé la Gordon and Betty Moore Foundation. Cette fondation se concentre sur la promotion de la science, la conservation de la nature, les soins de santé et la préservation du patrimoine culturel de la Bay Area, la région de San Francisco et de la Silicon Valley.