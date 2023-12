La Flandre va via des applis pour smartphone avertir de la présence de conducteurs fantômes

Bosch a développé pour le gouvernement flamand un système qui avertit en temps réel de la présence de conducteurs roulant à contresens. La technologie est proposée via la voiture ou diverses applis pour smartphones, bien que les grandes marques soient aux abonnés absents pour le moment.

En Flandre, on enregistre 350 à 400 conducteurs fantômes chaque année. Dans un cas sur cinq, une telle situation se termine par un décès sur la route. Les signalements des conducteurs fantômes sont annoncés aujourd’hui par la radio, entre autres, mais le gouvernement a recherché un système supplémentaire qui avertisse spécifiquement les personnes proches du conducteur roulant à contresens.

Ce système mis au point par Bosch combine les données de trafic nationales et internationales et veille à ce que tant le conducteur fantôme que ceux roulant à proximité soient avertis. Le développement a été initié par Mobilidata, un programme du gouvernement flamand et de l’imec axé sur les solutions technologiques en matière de trafic.

Dans la pratique, Bosch fournit une infrastructure sous-jacente que les constructeurs automobiles, les développeurs d’applications ou d’autres acteurs concernés peuvent implémenter dans leur appli ou leur système d’info-divertissement. C’est ainsi qu’on sait déjà aujourd’hui que Skoda est prêt à ce faire.

Pas encore de Waze

Cependant, il y a encore et toujours un manque de disponibilité. Le service flamand ‘Wegen en Verkeer’ évoque ainsi diverses applications gratuites intégrant le système. Dans la pratique, c’est encore assez maigre pour le moment avec Flitsmeister, une appli de la firme belge Be-Mobile, mais particulièrement populaire aux Pays-Bas. La seconde appli est NDrive – KartaGPS, un service de cartographie hors ligne, mais il y a aussi Sway, une appli pour les cyclistes, qui n’ont pas l’habitude de rouler sur les… autoroutes.

Waze ou Google Maps, toutes deux de Google, ne figurent pas sur la mini-liste. Des études montrent que des négociations sont actuellement en cours avec Google au sujet d’une éventuelle implémentation. Mais ce n’est donc pas pour tout de suite.