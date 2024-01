Le directeur d’ASML: ‘Nos machines à puces sont nécessaires pour le boom de l’IA’

Les machines à puces perfectionnées d’ASML sont nécessaires pour répondre à la forte croissance dans le domaine de l’intelligence artificielle (IA). Voilà ce que son directeur Peter Wennink a déclaré lors d’une explication des chiffres trimestriels et annuels de l’entreprise néerlandaise.

Wennink souligne que l’IA exige d’énormes quantités de puissance de calcul et de stockage de données. ‘Cela ne sera pas possible sans la technologie d’ASML’, selon le directeur. Il s’attend donc à ce que l’IA soit un moteur puissant pour ASML et pour les clients du fabricant de machines à puces, tels que TSMC, Intel et Samsung.

Le directeur a en outre déclaré que la transition énergétique nécessitera également de nombreuses puces, par exemple pour les réseaux énergétiques intelligents. Ici aussi, les machines à puces d’ASML seront indispensables, selon Wennink.

ChatGPT

ASML fabrique ce qu’on appelle des machines EUV. Ce sont les machines de production de semi-conducteurs les plus sophistiquées au monde. Au quatrième trimestre, l’entreprise a décroché pour 5,6 milliards d’euros de commandes de machines EUV, qui ont la taille d’un autobus et coûtent des centaines de millions.

On a récemment appris que Sam Altman, le directeur de la société-mère OpenAI à l’initiative de ChatGPT, envisageait de créer son propre réseau d’usines de puces d’IA. Il aurait déjà contacté des investisseurs au Moyen-Orient, entre autres, pour financer ses projets au moyen de milliards de dollars. Ces usines auront probablement aussi besoin de machines ASML pour produire des puces perfectionnées.