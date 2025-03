L’entreprise technologique chinoise Baidu lance un concurrent de DeepSeek  

La firme internet chinoise Baidu présente un nouveau modèle d’IA et un AI-chatbot gratuit. Le nouveau modèle, appelé XI, prétend être meilleur que son concurrent DeepSeek dans certains domaines.

Baidu a été la première entreprise chinoise à créer une plateforme pour les applications d’IA avancées, même si les chatbots de concurrents tels que ByteDance, la société-mère de TikTok, et Moonshot comptent entre-temps davantage d’utilisateurs. DeepSeek, en revanche, a attiré beaucoup d’attention en lançant un chatbot qui fonctionnerait aussi bien que l’américain ChatGPT, mais à un coût bien inférieur et ce, même si des concurrents tels que Google contestent ces affirmations.

Baidu affirme que son dernier modèle fonctionne aussi bien que celui de DeepSeek, et pour la moitié du prix. Le modèle X1 serait capable de mieux comprendre, planifier, réfléchir et évoluer. Son modèle sous-jacent, ERNIE 4.5, possède également ‘une excellente capacité de compréhension multimodale’, selon l’entreprise technologique. Cela signifie que la plateforme peut traiter différents types de données, tels que des sons, des images et des textes, et les interconvertir. Baidu affirme également qu’ERNIE 4.5 est meilleur pour créer du texte que le dernier modèle de langage du créateur de ChatGPT, OpenAI.