La nouvelle plateforme mtech+ talentspace vise à simplifier la planification de carrière

L’entreprise technologique RH talentguide et mtech+, le fonds de carrière pour l’industrie du métal et celle de la technologie, ont lancé conjointement mtech+ talentspace. Il s’agit là d’une plateforme qui entend favoriser le développement des talents et la mobilité interne dans ces secteurs grâce à l’intelligence artificielle

Les secteurs des métaux et des technologies de notre pays emploie plusieurs dizaines de milliers de personnes. La nouvelle plateforme a été conçue pour aider ce groupe à répondre à un marché du travail en évolution. Ces secteurs sont en effet sous pression: alors que les entreprises peinent à pourvoir les postes en pénurie, les employés qui ne possèdent pas les compétences requises, risquent de perdre leur sécurité d’emploi. Beaucoup d’entre eux n’ont cependant pas une idée claire de leurs compétences, et il en va de même pour de nombreux employeurs.

Analyse précise

‘Cartographier les compétences actuelles et futures et aligner les formations en conséquence, cela représente beaucoup de travail’, explique David Daenekint, directeur de mtech+ Brabant Wallon & Brabant Flamand. ‘Mais grâce à l’IA, cela devient possible pour chaque responsable RH et L&D.’ Cela a abouti au développement de la nouvelle plateforme mtech+ talentspace: grâce à l’intelligence artificielle et au Natural Language Processing (NLP), les compétences sont analysées et cartographiées avec précision, ‘même moyennant un apport minimal’, selon Daenekint. La technologie est basée sur la plateforme SaaS de talentguide, qui fournit des informations sur les compétences, basées sur l’IA.

Selon ses initiateurs, la plateforme propose des conseils ciblés en matière de formation et d’orientation professionnelle. Les employeurs reçoivent à leur tour un aperçu clair des compétences au sein de leur organisation. ‘En cartographiant les compétences requises au sein d’une entreprise, nous renforçons le lien entre les employés et les employeurs’, explique Stijn Merkx, secrétaire provincial de l’ABVV Metaal Vlaams-Brabant. ‘Cela augmente non seulement la sécurité de l’emploi, mais rend également les entreprises plus pérennes.’