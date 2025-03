Google autorisée à continuer d’investir dans le spécialiste en IA Anthropic

Le ministère américain de la Justice a retiré une proposition visant à forcer Google à mettre fin à ses investissements dans des firmes d’IA – un plan destiné à stimuler la concurrence dans la recherche en ligne. Cela signifie que le géant technologique peut poursuivre ses investissements dans Anthropic, un rival du créateur de ChatGPT, OpenAI, et n’aura pas à renoncer à sa participation dans cette société.

Mais le ministère de la Justice et toute une série de procureurs généraux de divers états américains continuent de chercher à obtenir une ordonnance du tribunal obligeant Google à revendre son navigateur Chrome et à prendre d’autres mesures. Ils veulent ainsi briser le monopole de Google sur le marché de la recherche en ligne.

L’affaire a déjà suscité beaucoup d’émoi et d’inquiétudes sur les marchés financiers quant à une éventuelle scission du groupe technologique. En août, un juge américain estimait que Google avait illégalement pris le monopole des recherches en ligne et ce, parce que l’entreprise était présente par défaut sur de nombreux smartphones et tablettes, notamment via le navigateur Chrome et le système d’exploitation Android. Résultat: d’autres fournisseurs de services de recherche ont été évincés.

‘Conséquences imprévues’

Pour justifier l’assouplissement de leurs précédentes demandes contre Google, les plaignants affirment que des recherches ont entre-temps démontré qu’une interdiction des investissements de Google dans l’IA pourrait avoir des ‘conséquences imprévues’ sur le développement de l’intelligence artificielle au sens large. C’est là un coup de pouce donné à Google. Le géant technologique détient une participation minoritaire d’une valeur de plusieurs milliards de dollars dans Anthropic. La perte de cet investissement donnerait à OpenAI et à son partenaire Microsoft un avantage concurrentiel, selon Anthropic qui l’a signifié au tribunal en février.

Pourtant, Google n’est pas encore satisfaite. Un porte-parole affirme que les ‘propositions de grande envergure vont encore et toujours bien au-delà de la décision du tribunal et porteraient préjudice aux consommateurs, à l’économie et à la sécurité nationale des Etats-Unis’. Google a déjà annoncé vouloir poursuivre son combat juridique. L’entreprise a également fait une proposition visant à assouplir les accords avec Apple et d’autres firmes, lorsqu’il est question de faire de Google le moteur de recherche par défaut sur de nouveaux appareils.