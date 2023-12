Pour la première fois, une administration fédérale signe pour un ‘numérique responsable’

Le SPF Stratégie et Appui (Bosa) a signé mercredi soir la ‘Charte numérique responsable’ lors d’une cérémonie officielle, en présence notamment du secrétaire d’État à la Digitalisation et à la Protection de la vie privée, Mathieu Michel (MR), ainsi que la vice-bâtonnière du barreau de Bruxelles, Marie Dupont.

Déjà signée par plus de 600 organisations dans six pays européens, dont 85 organisations belges depuis 2022, la Charte engage ses signataires – qu’il s’agisse de grandes entreprises, de PME, d’associations de toutes tailles, ou encore d’organismes publics – à s’ancrer en faveur d’un numérique ‘plus éthique, plus inclusif, accessible et plus respectueux de l’environnement’, selon les cinq grands axes qui la régissent.

Lors de cette quatrième cérémonie nationale, organisée par l’Institut belge du numérique responsable (INR), la Charte a accueilli vingt-sept nouveaux signataires, dont ING, Infrabel, Talent.brussels, Intakt Law Firm, le Service public régional de Bruxelles (SPRB) ou encore le SPF Bosa, qui devient par conséquent la première administration fédérale belge a officiellement s’engager pour un numérique responsable.

‘Nous sommes conscients que le numérique est un acteur majeur des enjeux environnementaux, nous nous engageons ainsi à optimiser son utilisation pour limiter ses impacts sur le climat, les ressources et la biodiversité. C’est évidemment essentiel et c’est pourquoi nous nous engageons, avec le SPF Bosa, à entrer dans une démarche numérique responsable par le biais de formations, de sensibilisation, ou encore, d’information’, a déclaré Mathieu Michel. ‘En signant cette charte, nous construisons un monde numérique ouvert à l’autre, soucieux de l’équilibre de l’écosystème et du bien-vivre ensemble’, a-t-il ajouté.

L’INR a tenu à souligner l’engagement de l’administration fédérale. ‘Cette signature de la Charte par le SPF Bosa reflète l’importance croissante du développement durable au niveau national’, s’est-il réjoui.