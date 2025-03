Un agent d’IA pour le navigateur Opera

L’agent d’IA, appelé Browser Operator, pourra parcourir internet pour vous et effectuer des tâches sur divers sites web.

Opera, l’un des plus petits navigateurs, va intégrer un nouvel agent IA, Browser Operator, capable de surfer pour vous.

Opera décrit l’agent comme une fonctionnalité d’intelligence artificielle capable d’assumer certaines tâches à votre place, dans une démo qui le montre en train de rechercher une paire de chaussettes pour vous sur le site web d’un supermarché, par exemple, ou d’acheter des tickets pour un match de football. L’agent d’IA sera bientôt disponible.

On ignore actuellement encore si l’agent devra recevoir des instructions pour surfer sur des sites spécifiques ou si vous pourrez lui demander, par exemple, de visiter plusieurs sites afin de trouver les billets d’avion les plus abordables. Opera dispose depuis assez longtemps déjà de fonctionnalités d’IA qui vous permettaient de poser des questions au navigateur sur le site ouvert à ce moment-là.

Selon Opera, il s’agit là du premier agent d’IA lancé par une firme de navigateur et permettant de surfer sur le net. Plusieurs entreprises d’IA travaillent certes déjà sur des systèmes similaires. C’est ainsi qu’Anthropic et OpenAI expérimentent depuis un certain temps un bot qui visite les sites et y recherche des choses pour vous. Ces agents tournent toutefois généralement dans le cloud et seraient donc beaucoup plus lents qu’un agent tournant dans votre navigateur sur votre propre ordinateur.