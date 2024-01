L’Europe va injecter des milliards dans l’IA pour les petites et jeunes entreprises

La Commission européenne présente un ensemble de mesures visant à offrir aux startups et PME européennes un meilleur accès au développement de l’IA. Dans ce cadre, elle achètera également pour plus de deux milliards d’euros de superordinateurs.

L’ensemble contient diverses mesures et succède à un accord sur l’AI Act, les règles européennes s’appliquant à toutes les entreprises travaillant avec l’IA. L’ensemble de mesures présenté aujourd’hui devrait principalement renforcer les acteurs locaux.

C’est ainsi que l’Europe aspire à des ‘AI Factories’ (usines d’IA), où elle achètera, gérera et éventuellement modernisera des superordinateurs dédiés à l’IA pour 2,1 milliards d’euros. Il est également prévu un guichet unique pour les jeunes pousses et autres acteurs actifs dans le domaine de l’IA et de la recherche connexe pour tester, développer, valider ou évaluer de grands modèles d’IA.

Il y aura également un ‘AI Office’ qui assurera l’élaboration et la coordination de la politique en matière d’intelligence artificielle et qui supervisera la mise en œuvre de l’AI Act.

Outre les plus de deux milliards d’euros destinés aux superordinateurs, cent millions seront également attribués à l’incubation de startups et aux activités de scaleup, via InvestEU. La Commission européenne espère que ces mesures, complétées par des investissements provenant du marché privé, puissent se traduire par un milliard d’euros d’investissements. 500 millions d’euros supplémentaires sont aussi prévus pour soutenir de nouveaux cas d’utilisation et des applications émergentes dans différents secteurs économiques et sociaux.