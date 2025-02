Les Britanniques veulent utiliser l’IA pour corriger les tests de mathématiques et de biologie

Un outil d’IA qui décharge les enseignants du travail de correction et fournit un feedback adapté à l’élève? Le gouvernement britannique veut en tout cas tenter l’expérience.

Le King’s College London (KCL) est l’une des 16 start-ups et universités sélectionnées par le ministère britannique de l’enseignement pour développer un outil d’IA sophistiqué pour les enseignants. Yulan He, professeure en sciences informatiques au KCL, va créer une plateforme permettant aux enseignants de fournir une évaluation et des commentaires personnalisés aux élèves du secondaire dans les disciplines scientifiques.

Le gouvernement britannique consacre à ce projet 1 million de livres sterling , soit 1,2 million d’euros environ. Le projet fait partie d’un plan récemment annoncé visant à ‘accélérer nettement’ l’intelligence artificielle dans le secteur public, afin de stimuler la croissance et de prester certains services plus efficacement.

Réduire la charge de travail

L’un des objectifs du nouvel outil est de réduire la charge de travail des enseignants en automatisant le travail de correction et de réaction. ‘Mais nous voulons aller plus loin que simplement donner une réponse adéquate’, explique Yulan He. ‘Le but est également de fournir un feedback très personnalisé, adapté au niveau de connaissance et au cursus de l’étudiant concerné.’

‘Il est bien connu que le feedback personnalisé exerce un impact positif sur les performances des élèves. Cet outil les aidera à mieux comprendre leurs idées fausses et leurs erreurs’, affirme-t-elle.

Identifier les modèles

L’outil d’IA devra être capable d’identifier des modèles dans les performances des élèves, afin que ces derniers et les enseignants puissent voir clairement où les erreurs persistantes se situent. Chaque enseignant pourra ensuite extrapoler ces données à l’ensemble de la classe et tirer des conclusions là où la classe perd des points et où il doit intervenir.

Les enseignants pourront communiquer avec le système via une interface de chat, similaire à celle de ChatGPT, où ils pourront demander à l’outil de procéder à des ajustements. Finalement, ils pourront même poser des questions sur leurs élèves. L’outil d’IA leur fournira ensuite un feedback à propos de la classe.

‘Hallucinations’

Pour atténuer le problème bien connu des ‘hallucinations’ (une IA qui commence à divaguer et fournit des informations incorrectes ou inexactes), de puissantes méthodes de vérification seront intégrées. De plus, l’outil sera largement testé au préalable par les enseignants et les élèves.