L’école ASS De Lift lance un atelier de formation à l’IA

De Lift Education, un organisme qui dispense des formations en informatique à des jeunes atteints du trouble du spectre autistique, vient de créer Detail, une entreprise permettant aux personnes atteintes de TSA d’exécuter des tâches très répétitives en matière d’annotation et d’étiquetage. Celles-ci pourront ensuite aider à entraîner l’IA.

Basé à Diest, De Lift existe depuis 9 ans déjà et s’adresse à des jeunes qui ne peuvent s’intégrer dans l’enseignement classique en raison d’une forme d’autisme. Ceux-ci y reçoivent une formation scolaire adaptée proposant beaucoup d’informatique et des lieux de stage adaptés.

Désormais, l’institution va un pas plus loin avec la création de Detail VZW, une ASBL qui embauche des personnes atteintes d’un trouble du spectre autistique pour leur confier des tâches liées à l’annotation et à l’étiquetage d’images. L’organisation s’inscrit ainsi dans le prolongement du travail entamé voici 15 ans déjà par Passwerk. Précisons d’ailleurs que Dirk Rombaut de Passwerk siège au conseil d’administration de Detail.

«Bon nombre de nos élèves se concentrent sur le visuel, alors que Passwerk s’attache plutôt à développer la pensée analytique. Dans cette optique, nous collaborons pour l’instant avec VITO [l’institut flamand pour la recherche technologique, NDLR] et d’autres entreprises», précise Bert Beelen, président du conseil d’administration de De Lift Education et de Detail.

Cadre de travail adapté

La nécessité d’un environnement adapté est bien présente, souligne Annemie Willekens, directrice de De Lift et par ailleurs administratrice de Detail. «Il s’agit d’une niche sur le marché de l’emploi. De nombreuses organisations proposent du support et du coaching, mais il s’agit bien souvent d’entreprises proposant du travail sur mesure collectif, certes répétitif, mais surtout manuel et pas lié à l’informatique. En général, il ne s’agit pas du meilleur endroit pour nos jeunes dans la mesure où il n’y a pas d’offre sur mesure notamment ou que des pauses collectives sont proposées, ce qui ne convient pas à notre groupe cible.»

Analyse d’images pour former l’IA

L’annotation et l’étiquetage permettent de combiner les qualités des collaborateurs souffrant d’autisme, et notamment un soin particulier pour le détail et la concentration sur des tâches très répétitives, avec les besoins de certaines entreprises. C’est ainsi que pour VITO, Detail a analysé des images de drones pour identifier les poires des vergers sur les photos. Ces indications ont permis d’entraîner l’IA à reconnaître automatiquement les poires. Et pour une société comme Adesa, spécialisée dans la vente de voitures d’occasion, plus de 15.000 photos ont été étudiées afin d’identifier l’avant et l’arrière de chaque véhicule ainsi que sa marque.

Aujourd’hui, Detail se lance avec 3 collaborateurs, l’ambition étant d’employer 20 personnes atteintes d’un trouble du spectre autistique d’ici 3 ans. Detail ne se limite d’ailleurs pas aux anciens étudiants de De Lift, mais accueille également des personnes extérieures. Toute entreprise intéressée par une collaboration avec Detail peut se rendre sur www.oogvoordetail.be.