Le directeur de l’IA chez Google juge ‘exagérées’ les revendications de DeepSeek

Demis Hassabis, directeur de la division intelligence artificielle de Google, ne s’inquiète pas de son concurrent chinois DeepSeek. ‘Google dispose d’une technologie d’IA supérieure’, a-t-il déclaré à son personnel.

La percée fulgurante du chatbot chinois DeepSeek a récemment provoqué un tollé mondial. Il en est résulté une panique sur les marchés financiers face à son impact inattendu sur la technologie et les investissements. La technologie chinoise serait au moins aussi performante que celle de concurrents plus importants, tels que ChatGPT d’OpenAI. De plus, il faudrait moins d’argent pour former et développer ce chatbot.

Dépendants des modèles occidentaux’

Mais selon Hassabis, certaines des affirmations de DeepSeek sont ‘exagérées’, révèle la chaîne économique américaine CNBC. Selon Hassabis, les coûts déclarés du modèle d’IA chinois ne représentent probablement ‘qu’une petite fraction’ du montant total investi dans son développement.

Et d’ajouter que DeepSeek avait sans doute utilisé beaucoup plus de matériel, et que les Chinois dépendaient des modèles d’IA occidentaux.