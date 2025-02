ChatGPT dans WhatsApp ‘comprend’ désormais les photos et les messages vocaux 

Quiconque le souhaite, peut désormais envoyer des photos et des messages vocaux à ChatGPT depuis WhatsApp. L’IA semble bien les ‘comprendre’, même s’il y a des limites à ses réponses.

Parmi une série d’annonces faites en décembre, OpenAI a introduit la possibilité de contacter ChatGPT via WhatsApp pour discuter avec l’IA de l’entreprise. Aux Etats-Unis, il est même possible de bénéficier d’un appel de 15 minutes par mois.

Cette option est désormais étendue, afin que vous puissiez aussi envoyer des photos et des messages vocaux à ChatGPT via WhatsApp, également depuis l’Europe. Cela fonctionne de la même manière que l’envoi d’une photo ou d’un message vocal à des amis. Ajoutez le numéro 1 (800) 242-8478 à vos contacts WhatsApp, et vous pourrez converser avec le chatbot. A cette fin, il utilise le modèle GPT-4.

Data News a effectué un petit test et a découvert que le chatbot comprend le français ou le néerlandais, si vous vous adressez à lui dans cette langue, tout comme dans l’appli ou le site web ChatGPT. Lorsque nous lui avons envoyé une photo d’une couverture du magazine flamand Knack avec Georges-Louis Bouchez, il n’a pas identifié la personne, bien qu’il ait reconnu une partie du prénom qui était encore visible sur la photo. Si nous photographions un document gouvernemental, ChatGPT explique ce que nous devons faire et à quelle date. Notre tasse de café sale a également été reconnue comme telle.

Néerlandais ou français parlé

Les messages vocaux sont compris très précisément, même en néerlandais ou en français, mais la réponse est parfois discutable. Si nous demandons en néerlandais quel jour on est, on nous répond hier, le mercredi 5 février, que c’est le lundi 5 février. Si nous demandons en français qui est le Premier ministre belge, on nous répond que c’est Alexander De Croo. Il convient de noter que ChatGPT n’a de connaissance que jusqu’en septembre 2021 et n’est donc pas au courant des faits actuels. Cela peut également être la raison pour laquelle la date susmentionnée a été calculée de manière incorrecte.

Selon Engadget, il serait également possible d’associer un compte payant à la conversation WhatsApp pour obtenir plus d’options. Mais dans la pratique, du moins en Europe, cela ne semble pas (encore) possible. Même lorsque nous le demandons à OpenAI même, il répond qu’il ne peut le faire.