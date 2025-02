Elon Musk veut en finir ‘dans les plus brefs délais’ avec la station spatiale internationale ISS

‘Il est préférable de siffler la fin de la station spatiale internationale ISS le plus rapidement possible’, affirme Elon Musk sur son ‘mégaphone X’. La fin du vaisseau spatial est normalement prévue pour 2030, mais si cela ne dépendait que du ‘First Bro’, tel pourrait être le cas dès 2027.

L’ISS, un projet conjoint des Etats-Unis, de l’Europe, du Canada, de la Russie et du Japon, tourne autour de la Terre depuis 1998 et vit progressivement ses dernières années. Il était prévu de renoncer à la station en 2030, afin qu’elle brûle dans l’atmosphère à partir d’une orbite plus basse et tombe en partie dans l’océan. Le contrat pour ce dernier… tour de piste a été remporté par SpaceX de Musk, qui s’occupe à présent personnellement du dossier.

‘Il est temps d’entamer les préparatifs’, explique l’entrepreneur sur X. ‘La station spatiale internationale a rempli son objectif. Elle n’est plus que très peu utile. Allons sur Mars.’ Lorsqu’un suiveur lui demande quand ce moment sera venu, il répond: ‘La décision appartient au président, mais je conseille de le faire le plus tôt possible. De préférence dans deux ans.’

Le timing de la NASA contrecarré

Compte tenu du caractère international de l’ISS, le président américain Trump ne peut toutefois pas décider seul de cela. La date ultime de 2030 a été convenue d’un commun accord. L’objectif est que l’ISS soit remplacée par des stations spatiales commerciales, qui tourneront autour de la Terre en orbite assez basse. A cette fin, les entreprises peuvent soumettre des propositions à la NASA, l’agence spatiale américaine, qui les aidera au niveau du développement. Des recherches scientifiques auront également lieu dans ces stations. L’intention de Musk contrecarre le calendrier de la NASA, qui espérait voir au moins une de ces stations lancées avant que l’ISS ne soit redescendue.

On ignore ce qui a poussé Musk à lancer cet appel. Ce dernier intervient en tout cas très peu de temps après une dispute avec l’astronaute danois de l’ESA Andreas Mogensen, qui s’était envolé vers l’ISS en 2023. Il avait fait remarquer à Musk qu’il mentait, lorsqu’il affirmait que l’administration Biden avait délibérément laissé deux astronautes de la NASA sur l’ISS pendant des mois.