L’UE veut mobiliser 200 milliards d’euros pour investir dans l’IA

L’Union européenne veut mobiliser 200 milliards d’euros pour des investissements dans l’intelligence artificielle en Europe, a annoncé mardi la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen.

‘Ce sera le plus grand partenariat public-privé dans le monde pour le développement d’une IA fiable’, a-t-elle déclaré lors du sommet de Paris sur l’IA, en évoquant l’alliance baptisée ‘EU AI Champions Initiative’, qui regroupe plus de 60 entreprises.

‘Nous voulons que l’Europe soit l’un des principaux continents en matière d’IA’, a-t-elle ajouté, soulignant que le bloc entendait mettre l’accent sur les ‘gigafactories’ en y consacrant un investissement de 20 milliards d’euros.

Mme von der Leyen a précisé que l’UE s’engagerait sur un montant de 50 milliards d’euros venant s’ajouter aux engagements de 150 milliards des grands groupes qui participent à cette ‘alliance’.

‘Trop souvent, j’entends dire que l’Europe est en retard dans la course, tandis que les États-Unis et la Chine ont déjà pris de l’avance. Je ne suis pas d’accord. Car la course à l’IA est loin d’être terminée’, a ajouté la présidente de la Commission européenne. ‘En vérité, nous n’en sommes qu’au début. Les frontières bougent constamment. Et le leadership mondial est toujours à saisir’, a-t-elle estimé.