L’UE approuve une aide allemande de 920 millions à la construction d’une usine de puces à Dresde

La Commission européenne approuve une aide allemande de 920 millions d’euros pour la construction d’une nouvelle usine de semi-conducteurs à Dresde. Voilà qui permettra au fondeur de puces Infineon de terminer son projet MEGAFAB-DD.

La nouvelle usine produira deux types de semi-conducteurs: des ‘discrete power semi-conductors’ pour la gestion de l’énergie et les commutateurs, mais aussi des puces à signaux analogiques/mixtes pour connecter des systèmes analogiques et numériques. Les semi-conducteurs seront destinés, entre autres, à l’industrie, à l’automobile et à l’électronique à la consommation. Le site de production devrait être le premier en Europe à pouvoir basculer rapidement entre ces technologies, afin de maintenir une productivité élevée. L’usine devrait être pleinement opérationnelle en 2031.

Selon l’UE, l’aide à la construction de l’usine contribuera à un écosystème européen plus solide sur le plan des semi-conducteurs. L’UE souhaite également réduire sa dépendance vis-à-vis des fournisseurs non européens. La Commission européenne considère donc que la mesure d’aide est nécessaire et proportionnée et qu’elle n’impactera que peu le marché. Elle souligne que sans ce genre de subside, Il n’y aurait pas eu d’investissement en Europe.

Stimuler la recherche et le développement

Le soutien financier est accordé sous forme d’un subside direct accordé à Infineon, qui investira un total de 3,5 milliards d’euros dans la construction. En échange de ce soutien, l’entreprise s’engage à contribuer au secteur européen des semi-conducteurs en stimulant la recherche et le développement, en collaborant avec les petites entreprises et les instituts de recherche et en aidant à gérer la crise en cas de pénurie de puces. L’entreprise s’enregistrera également en tant qu’installation de production intégrée dans le cadre de la loi européenne sur les puces électroniques (EU Chips Act), s’engageant ainsi à respecter des obligations supplémentaires et à coopérer au sein de ce secteur.

