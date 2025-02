Des entreprises lancent une initiative européenne sur l’IA (contre les réglementations excessives) 

Plus de soixante entreprises ont lancé hier lundi une initiative européenne en matière d’IA, baptisée ‘EU AI Champions Initiative’. Leur objectif est de faire de l’Europe ‘un leader mondial de l’intelligence artificielle’. Pour y parvenir, il convient de simplifier la réglementation, selon elles.

Ces entreprises ont entamé leur collaboration lundi à l’occasion du sommet sur l’IA à Paris. Elles veulent créer ‘un volant d’inertie fonctionnel’ en vue d’accélérer l’application d’intelligence artificielle dans l’industrie européenne.

Parmi les entreprises participantes figurent des start-ups et des valeurs confirmées telles qu’Airbus, L’Oréal, Mercedes, BNP Paribas et Siemens. Ensemble, elles militent pour ‘un cadre réglementaire considérablement simplifié’ autour de l’intelligence artificielle, qui ‘permet l’innovation locale et le leadership mondial’.

L’année dernière, l’Union européenne avait introduit une loi étoffée sur l’intelligence artificielle avec l’AI Act, entre autres pour protéger les consommateurs. Plusieurs grandes entreprises ont cependant déjà fait comprendre que cette loi allait trop loin pour elles et freinait l’innovation.