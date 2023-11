Starter de la semaine: Realto règle vos besoins énergétiques à partir du cloud

Le besoin d’énergie croît sans cesse. Parallèlement, la production énergétique se diversifie, ce qui fait que les excès succèdent aux pénuries et vice versa. En harmonisant l’offre et la demande, la jeune pousse bruxelloise Realto entend rendre la situation aussi parfaite que possible et permettre de la sorte à l’utilisateur d’épargner de l’argent.

Une voiture électrique, une pompe à chaleur, des panneaux solaires,… Tout ce qui consomme de l’énergie, s’accompagne aujourd’hui d’une appli qui lui est propre. Mais ce que ces applications ne font généralement pas, c’est dialoguer. Il n’y a pas de communication possible, pas d’harmonisation des besoins. C’est dans ce but que le gestionnaire de réseau Elia a imaginé une solution, qui est devenue entre-temps une entreprise indépendante appelée Realto.

Son Managing Director, Dieter Jong, explique le concept: ‘Nous capitalisons sur l’aspect Internet of Things (internet des choses) de tous ces appareils. Ces derniers mettent en effet beaucoup trop de données à disposition. En les connectant via le cloud dans une seule et même interface, nous nous assurons que l’utilisateur final puisse décider facilement quand recharger sa voiture ou faire fonctionner sa pompe à chaleur.’

Vitrine

Que voilà une idée intéressante, si vous bénéficiez d’un tarif énergétique dynamique, où vous payez moins en cas de forte offre d’énergie. ‘Vous pourrez par exemple recharger votre voiture à un moment favorable précis’, affirme Jong. ‘Car même si 2023 a été une année caractérisée par des prix énergétiques élevés, elle fut également celle des montants le plus souvent négatifs pour l’énergie. Quiconque roule beaucoup avec notre produit, économisera facilement quatre cents euros par an.’

Realto a conçu son interface avant tout comme une API-backend susceptible d’être intégrée par les clients B2C dans leurs propres solutions ‘Comme les firmes d’énergie, que nous considérons avant tout comme des clients potentiels, ne réagissent pas encore massivement, nous avons également développé un produit commercial pour les utilisateurs finaux. Il s’appelle Xenn.be et peut servir de vitrine pour notre outil.’

Aujourd’hui, Realto continue de développer l’API tant en Belgique qu’à l’étranger avec des partenaires. ‘C’est ainsi qu’en Allemagne, cinq cents clients EON utilisent notre interface, qu’Octopus Energy y a recours en Grande-Bretagne, et que chez nous, KBC en examine les possibilités. L’objectif est à présent de lancer davantage de projets encore avec d’autres partenaires B2C’, ajoute Jong.

La sécurité, très importante

Pour le développement, Realto a pu s’appuyer sur la connaissance et l’expertise de Microsoft. ‘Financièrement, nous ne sommes pas intervenus’, précise Dirk Sommerijns actif chez le géant des logiciels. ‘Mais nous avons rendu disponible la technologie du cloud pour matérialiser la vision de Realto.’ Pour la couche sécurité, c’est aussi la technologie de Microsoft qui a été utilisée. Jong: ‘Nous travaillons avec des données très sensibles à la confidentialité – comme l’emplacement de la voiture de quelqu’un – ce qui signifie que sécuriser ces données était essentiel.’

Au bout de quelques années de développement, Realto se trouve à la croisée des chemins entre start-up et scale-up. ‘Jusqu’à présent, Elia a pris en charge tous les investissements’, explique encore Jong. ‘Il est question de 8,4 millions d’euros en tout.’