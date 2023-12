Starter de la semaine: Nodalview vous propose une expérience virtuelle dans l’immobilier

Vous êtes agent immobilier, pas un expert en médias sociaux ou un photographe professionnel. Il n’empêche qu’une vente réussie dépend parfois de la manière dont on s’y prend en la matière. La jeune pousse bruxelloise Nodalview vous aide à écouler des biens immobiliers de façon moderne.

‘Nous voulons moderniser la vente des biens immobiliers’: telle est la profession de foi de base du co-fondateur de la startup, Thomas Lepelaars. Il entend la mettre en œuvre en offrant aux agents immobiliers les outils pour générer et partager eux-mêmes toutes les images nécessaires et, sur cette base, concevoir même des visites virtuelles.

Algorithme d’IA

Comment cela fonctionne-t-il? Au moyen d’une appli pour smartphone et d’une plate-forme en ligne. ‘A partir de l’appli, vous pouvez avec votre téléphone prendre les photos dont vous avez besoin. Un algorithme d’IA veille ensuite à ce qu’elles soient aussi présentables que si elles avaient été réalisées par un photographe professionnel. Sur base de ces images, vous pouvez ensuite créer une visite à 360°, compiler des vidéos et élaborer des plans en 2D.’

Et ce n’est là que le début. Car grâce aux images générées, l’utilisateur peut via la plate-forme mettre en œuvre des campagnes pour les médias sociaux et les transférer directement vers Facebook, Instagram ou – ‘à l’avenir pourquoi pas?’ – TikTok. Convenir d’un rendez-vous en ligne et permettre aux candidats acheteurs de déambuler dans un premier temps virtuellement dans le bâtiment? C’est évidemment aussi possible. ‘Il s’agit là du pendant de Google Meet pour l’immobilier’, affirme Lepelaars.

Période de test gratuite

Les agents immobiliers peuvent utiliser Nodalview moyennant un forfait mensuel fixe sur base du nombre de bâtiments qu’ils veulent vendre. Et cette approche semble porter ses fruits. ‘Dès aujourd’hui, nous avons cinq mille clients dans plus de trente pays’, déclare le co-fondateur. ‘Il s’agit tant de petits indépendants que de chaînes telles que Dewaele Vastgoed. En France, toutes les grandes marques, dont Century21, nous font confiance. Actuellement, quelque 16.000 agents immobiliers utilisent notre plate-forme, ce qui représente un demi-million de bâtiments environ par an.’

Nodalview est donc déjà une solide scale-up, qui souhaite par conséquent croître encore plus. ‘Nous visons ici la «product led growth» (croissance axée sur les produits, ndlr)’, ajoute Lepelaars. ‘En proposant par exemple une période de test gratuite, où un acteur de la vente supervise et propose son support, nous espérons attirer des utilisateurs. Tout se passe du reste au départ de Bruxelles. Nous y occupons 65 personnes, dont des Portugais pour le marché portugais, des Français pour le marché français, etc., etc.’

Trois ans d’auto-amorçage

Lepelaars ne voit donc aucune raison de ne pas penser à une internationalisation: ‘Car enfin, l’achat et la vente d’une maison s’effectuent quasiment partout de la même manière. Du moins ce dont nous évoquons ici. Dès à présent, 85 pour cent de notre chiffre d’affaires provient d’en dehors de la Belgique, et nous voulons dès lors poursuivre sur cette voie en comptant sur nos propres forces. Nous avons du reste procédé ainsi aussi au début déjà, puisque nous sommes passés par trois années d’auto-amorçage.’

Ce n’est qu’ensuite que Volta Ventures a rejoint l’entreprise, d’abord en y injectant 1,7 million d’euros, puis en participant également à une deuxième phase de capitalisation qui nous a permis de lever huit millions d’euros. ‘Y ont pris part aussi l’espagnole K Fund, la londonienne PROfounders Capital, ainsi que finance&invest.brussels’, conclut Lepelaars.