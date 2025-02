L’ex-directrice technique d’OpenAI fonde Thinking Machines Lab

Mira Murati, l’ancienne Chief Technology Officer du développeur de ChatGPT, OpenAI, a fondé sa propre startup d’IA appelée Thinking Machines Lab. La nouvelle entreprise se concentrera sur la collaboration entre l’humain et l’IA et visera à rendre les systèmes d’IA plus accessibles.

‘Nous préparons un avenir où chacun aura accès aux connaissances et aux outils nécessaires pour que l’IA réponde à ses besoins et objectifs spécifiques’, peut-on lire sur le site web de la nouvelle startup. ‘Car même si les possibilités de l’IA ont énormément augmenté, d’importants goulets d’étranglement subsistent.’

Combler le fossé

Chez Thinking Machines Lab, on estime par exemple que la communauté scientifique est à la traîne dans le développement de systèmes d’IA perfectionnés. ‘Les connaissances sur la manière dont ces systèmes sont formés, sont concentrées dans des laboratoires de recherche, ce qui limite à la fois le débat public sur l’IA et son utilisation efficiente’, y déclare-t-on. De plus, selon la start-up, ces systèmes sont encore et toujours difficiles à adapter aux besoins et valeurs individuels. ‘C’est pour combler ce fossé que nous avons fondé Thinking Machines Lab.’

L’accent sera mis sur la collaboration entre l’humain et l’IA. En outre, l’entreprise s’efforcera de mettre en œuvre des systèmes d’IA flexibles, adaptables et personnalisés. ‘Nous voyons d’énormes opportunités pour l’IA dans tous les domaines. Les solutions actuelles excellent dans la programmation et les mathématiques, mais nous allons générer une IA capable de s’adapter à l’ensemble du spectre de l’expertise humaine’, telle est l’ambition de la startup.

En collaboration avec Dutch IT Channel.