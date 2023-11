Les jeunes pousses européennes lèvent moins d’argent qu’au cours des années précédentes

Le montant financier que les start-ups européennes récolteront durant tout cette année, devrait atteindre les 45 milliards de dollars, contre quasiment le double l’an dernier. Cette tendance est également perceptible en Belgique.

La société d’investissement Atomico estime que les fonds collectés cette année seront 55 pour cent inférieurs à ceux de l’année dernière. En 2022, ils se sont en effet élevés à 82 milliards de dollars. Et en 2021, année record, on avait même dépassé les 100 milliards de dollars.

Atomico indique dans le cadre de ses recherches que les entreprises se trouvant dans une phase de développement plus avancée, où davantage d’argent s’avère souvent nécessaire, reportent leurs levées de fonds, tandis que dans le même temps, le rythme auquel les investisseurs injectent de l’argent, ralentit. Il est à noter que les années 2021 et 2022 ont été exceptionnellement bonnes. Mais les injections financières pour 2023 devraient encore être 18 pour cent plus élevés qu’en 2020, avant le boom des investissements.

Belgique: moitié moins

La tendance est européenne, mais elle est à coup sûr aussi perceptible en Belgique, confirme Frederik Tibau, expert digital innovation and growth chez Agoria: ‘Nous constatons que les investissements en Belgique sont inférieurs de moitié à ceux d’il y a un an. Nous sommes actuellement autour de 700 millions d’euros, contre 1,4 milliard d’euros l’année dernière.’

Tibau fait cependant observer que l’année n’est pas encore terminée et que les chiffres d’Agoria n’incluent pas les investissements dans les biotechnologies. Les chiffres et prévisions d’Atomico ne peuvent donc pas être comparés directement à ceux d’Agoria, mais la tendance se confirme néanmoins.

Tibau cite comme explication un contexte bien connu: ‘L’argent est devenu plus cher, et les investisseurs gardent la main sur leur portefeuille, ce qui fait qu’il est donc plus difficile d’en trouver aujourd’hui. Mais les bons projets font encore et toujours l’objet d’un financement’, nuance-t-il.