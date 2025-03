Larry Page, le co-fondateur de Google, crée une nouvelle start-up d’IA

Le co-fondateur de Google, Larry Page, a lancé une nouvelle start-up. Avec Dynatomics, il souhaite utiliser de vastes modèles de langage (LLM) pour développer un ‘concept de produit optimisé’.

Page est encore et toujours l’un des entrepreneurs technologiques les plus importants au monde et ne reste pas les bras croisés. Avec sa nouvelle entreprise Dynatomics, il veut également obtenir une part du gâteau de l’IA en utilisant de vastes modèles de langage pour créer des concepts de produits optimisées qui pourront ensuite être mis en œuvre efficacement dans les usines.

Cela s’inscrit dans une tendance, selon laquelle les entreprises intègrent des modèles sophistiqués pour augmenter l’innovation et l’efficience. Plusieurs autres start-ups travaillent dans la même direction. C’est ainsi qu’Orbital Materials utilise l’IA, afin de développer de nouveaux matériaux pour de nouvelles batteries et la capture du carbone. De son côté, PhysicsX exploite des simulations basées sur l’IA dans les industries de l’automobile et de l’aviation.

Pour sa nouvelle start-up, Page a réuni autour de lui une équipe spécialisée de développeurs d’IA, dirigée par Chris Anderson, ancien CTO de Kittyhawk. Il s’agissait là d’un autre projet, aujourd’hui clos, de l’ancien patron de Google, en vue de concevoir des avions électriques. Page, qui a fondé Google avec Sergey Brin, avait quitté la direction de la société mère Alphabet en 2019, mais est toujours resté actif dans le secteur technologique.