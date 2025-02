La start-up bruxelloise levv remporte l’Innovative Starters Award

Innoviris Brussels a désigné levv ‘Start-up Innovante de l’Année’, conjointement avec deux autres lauréates. La jeune pousse est pionnière dans les solutions cloud durables. Cette prestigieuse récompense s’accompagne d’un financement d’un demi-million d’euros.

levv est spécialisé dans le cloud computing durable. L’infrastructure utilise des centres de données urbains efficients, intégrés dans des bâtiments existants à Bruxelles, ce qui réduit l’empreinte écologique et favorise la réutilisation de ressources. Grâce à cette approche, la start-up veut être une alternative aux fournisseurs cloud traditionnels.

Pour un avenir plus vert

Les avantages de l’approche de levv sont une consommation d’énergie de 80 pour cent inférieure et même aucun recours à l’eau. De plus, la chaleur générée est réutilisée pour chauffer des logements sociaux. ‘Chez levv, nous croyons en un monde numérique plus durable, plus accessible et plus responsable’, déclare le fondateur Luis Akakpo. ‘Cette récompense marque une étape importante dans notre mission, à savoir redéfinir l’infrastructure cloud pour un avenir plus vert et plus équitable.’

Avec le prix d’un demi-million d’euros, levv souhaite soutenir son plan d’innovation stratégique et accélérer sa croissance. De nouveaux marchés européens sont également envisagés.