Ixor privatise son département de traitement de documents

C’est sous l’appellation Dokapi que la firme malinoise Ixor transforme son département de traitement de documents en une entreprise à part entière. Celle-ci disposera directement d’une solide clientèle.

Depuis quelques années, Ixor possède le département IxorDocs qui se concentre sur le traitement de documents financiers tels que les factures, les bons de commande, les bulletins de paie et les déclarations fiscales. L’entreprise mise également sur la facturation numérique, qui sera obligatoire à partir de l’année prochaine. Ce département est désormais séparé et rebaptisé Dokapi.

Dokapi, qui emploie actuellement 11 personnes, démarre sur de solides bases, puisqu’elle compte un millier de clients environ pour lesquels elle a traité 60 millions de documents l’an dernier déjà. Parmi ses clients figurent les secrétariats sociaux Acerta et Securex, ainsi que Doccle, Teamleader et Belfius. Lisez aussi: IxorDocs facilite le traitement des documents

Bien que l’entreprise de traitement de documents continuera d’opérer sur une base indépendante, elle dépendra encore d’Ixor. Le capital de Dokapi provient en fait entièrement d’Ixor, et c’est le CEO et fondateur Roel Verbeeck qui dirigera à la fois Ixor et Dokapi.

Dans un premier temps, l’entreprise visera le marché belge, mais comme les solutions de facturation électronique sont nécessaires dans toute l’Europe, elle se tournera immédiatement vers d’autres pays européens et Singapour.

‘Nous nous concentrerons d’abord sur l’Espagne, la France, l’Allemagne, les Pays-Bas et Singapour, car nous souhaitons suivre et soutenir nos clients existants sur les marchés où ils sont les plus actifs’, déclare Verbeeck dans un communiqué de presse.

‘En outre, les grandes entreprises internationales de ces pays pourront utiliser Dokapi comme une passerelle vers le Benelux pour la facturation électronique via le réseau Peppol ou une autre norme. Nous voulons être la meilleure plateforme européenne possible pour traiter et échanger tous les documents financiers dans une solution unique, fiable, accessible et efficace.’