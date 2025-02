Un éventuel rachat d’Intel en préparation: Broadcom et TSMC manifestent leur intérêt

Le géant américain des infrastructures Broadcom et le fondeur de puces taïwanais TSMC se montrent tous deux intéressés par les activités de conception et de fabrication des puces d’Intel. Voilà ce que révèlent plusieurs médias américains, dont Bloomberg et le Wall Street Journal.

Selon le Wall Street Journal, Broadcom aurait déjà eu des entretiens informels avec des conseillers au sujet d’une éventuelle offre pour la division de conception des puces d’Intel, en charge des processeurs Core et Xeon. Toutefois, Broadcom ne procéderait à un rachat que si un autre acteur reprenait la branche de fabrication des puces d’Intel, Intel Foundry.

De son côté, TSMC, un concurrent direct d’Intel Foundry, serait intéressé par le rachat d’une partie ou de la totalité des usines de puces d’Intel, en particulier ses installations américaines, selon Bloomberg et le Wall Street Journal. Des spéculations vont aussi bon train sur un modèle de consortium, dans lequel d’autres concepteurs de puces et des sociétés de capital-investissement pourraient acquérir une participation dans les activités de fabrication d’Intel.

Trump

L’intérêt de TSMC résulterait en partie de la demande de l’administration Trump, même si un responsable a déclaré au Wall Street Journal et à Bloomberg que le président ne soutiendrait probablement pas une prise de contrôle étrangère des usines d’Intel.

Des discussions sur une éventuelle scission d’Intel en une société de conception et une autre de fabrication se poursuivraient depuis un certain temps. Le président du conseil d’administration par intérim d’Intel, Frank Yeary, aurait parlé au gouvernement américain et aux dirigeants de TSMC à ce propos. Intel elle-même est confrontée à des difficultés financières et avait précédemment déjà annoncé un plan de réduction de ses coûts de 10 milliards de dollars, qui a conduit à la suppression de plus de 15.000 emplois.

Indépendante

Bien que l’attention semble pour l’instant se porter sur les usines américaines d’Intel, des filiales dans d’autres pays, comme l’Irlande et Israël, pourraient également être incluses dans un accord. Intel a déjà pris des mesures ces derniers mois pour rendre en interne Intel Foundry indépendante. Le directeur financier d’Intel, David Zinsner, avait précédemment déclaré qu’une scission complète des opérations de fabrication était une possibilité. Intel, Broadcom et TSMC n’ont pas encore répondu aux messages.

