Spotify va aussi se séparer de deux directeurs

Le service de streaming musical Spotify fera également ses adieux à d’importants membres de sa direction lors de la prochaine vague de licenciements. Tant le directeur financier Paul Vogel que la directrice marketing Taj Alavi quitteront en effet l’entreprise au début de l’année prochaine.

Selon le CEO Daniel Ek, ‘une nouvelle ère s’ouvre pour Spotify, durant laquelle l’entreprise aura besoin d’un directeur financier doté d’autres qualités’.

Vogel restera chez Spotify jusqu’à fin mars. Ben Kung, le numéro deux dans le domaine de la planification et de l’analyse financières, assumera temporairement des fonctions supplémentaires jusqu’à ce qu’un successeur soit nommé. Quant à Alavi, elle partira un mois plus tôt. Marc Hazan, déjà actif dans l’entreprise, prendra la direction du département marketing

1.500 collaborateurs

Spotify, d’origine suédoise, avait annoncé plus tôt cette semaine qu’elle allait se séparer d’encore 17 pour cent de son personnel. Cela représente environ 1.500 employés et s’ajoute aux récentes séries de licenciements précédentes. Cependant, selon Ek, le service de streaming populaire ‘occupe encore trop de monde’.

Il est désormais clair que le département podcast et la branche publicité de l’entreprise, entre autres, devront être considérablement dégraissés. Spotify a investi massivement dans les podcasts et les livres audio ces dernières années, mais cela n’a pas encore rapporté autant qu’espéré à l’entreprise. Le ralentissement de la croissance économique et la hausse des taux d’intérêt sont également des obstacles pour elle.