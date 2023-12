Visma s’empare d’une plate-forme d’apprentissage gantoise

L’éditeur de logiciels Visma est toujours en quête de rachats. Voici à présent en effet qu’Accountants Academy rejoint aussi le groupe.

Le groupe IT scandinave Visma rachète la jeune entreprise gantoise Accountants Academy pour un montant non divulgué. Accountants Academy est encore une jeune entreprise – fondée en mars 2020 seulement – qui aime se décrire comme ‘le Netflix des comptables’. Elle propose un environnement d’apprentissage en ligne dans lequel les professionnels peuvent suivre des cours indépendamment de l’heure et du lieu, sans avoir à se déplacer. Tout comme avec le célèbre service de streaming, ils peuvent utiliser de manière illimitée tout ce que le Learning Management System (LMS) a à offrir pour un prix fixe.

Sous l’égide de Visma, rien ne changera pour l’instant dans l’entreprise: tous les collaborateurs – 3 externes et 3 internes – resteront à bord, y compris le CEO et fondateur Cédric Vercamer. Accountants Academy affirme avoir plus de 500 clients, à savoir des bureaux comptables. Au total, il y a plus de 5.000 utilisateurs sur la plate-forme.

Le dernier bilan annuel (exercice 2022) d’Accountants Academy ne mentionne pas de chiffre d’affaires, mais bien une marge brute d’ un demi-million d’euros environ. Le groupe Visma dispose déjà d’un certain nombre d’autres systèmes LMS en interne, tels que Raet et Plusport aux Pays-Bas. En Belgique, Yuki, AdminPulse, Teamleader et Silverfin sont quelques produits bien connus au sein du groupe.