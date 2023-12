L’entreprise IT Easi s’empare de la luxembourgeoise Kozalys

Après plusieurs rachats en Belgique, l’entreprise IT Easi étend sa présence sur le marché luxembourgeois avec l’acquisition de Kozalys. Cette firme est spécialisée dans la consultance et la mise en œuvre de solutions de Business Intelligence et de Data Analytics. Une expertise qu’Easi possède certes déjà en interne, mais principalement dans son pays, la Belgique.

Easi est une entreprise belge occupant plus de cinq cents collaborateurs, qui fournit des services IT et des logiciels aux moyennes et grandes entreprises. L’entreprise était déjà présente au grand-duché de Luxembourg et va y doubler ses effectifs au grâce à ce rachat.

Selon Ludovic Michaux, Managing Partner chez Easi, les deux firmes sont avant tout complémentaires. ‘Nous disposons déjà d’un portefeuille de clients diversifié au Luxembourg. Aujourd’hui, c’est principalement Adfinity, notre solution de comptabilité et de gestion, qui y connaît un succès grandissant. Avec l’introduction de Kozalys, nous pourrons développer toute la branche data, ce qui complètera parfaitement Adfinity’, précise-t-il.

Domaine relativement inexploré

Avec une premier rachat en 2018, Easi a acquis une plus grande expertise en analyse approfondie et en gestion de données. ‘Cela nous a valu une équipe performante et une solution SaaS prometteuse: Spoom. Avec Kozalys et Spoom, nous avons tout ce qu’il faut pour relancer une phase de croissance dans un domaine encore relativement peu exploré pour l’instant’, déclare Michaux.

‘Nous n’aurions pas pu revendre Kozalys à une firme qui n’était pas encore présente au Luxembourg’, ajoute Axel Pierard, Managing Partner et co-fondateur de Kozalys. ‘Pour nous, l’ancrage local est essentiel. C’est ce qui nous différencie et ce qui nous a permis de construire une relation de confiance avec nos clients.’